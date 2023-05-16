Maneviyata yönelerek tesettür takmaya başlayan Tuğçe Tayfur'dan bomba itiraf: Beceremedim - Son Dakika
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Maneviyata yönelerek tesettür takmaya başlayan Tuğçe Tayfur'dan bomba itiraf: Beceremedim

16.05.2023 15:43

Maneviyata yönelerek sahneleri bırakan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz haftalarda tesettüre girerek verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Bugün bir canlı yayına bağlanan Tayfur, "Gördüğünüz fotoğraflardaki bir tesettür değil. Allah'a verdiğim sözden dolayı yapmaya çalıştım ama beceremedim" ifadelerini kullandı

Tuğçe Tayfur ve Necla Nazır'ın şarkıcı kızları Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama maneviyata yöneldiği için sahneye çıkmayacağını açıkladı. Daha sonra başını kapatarak verdiği pozlarla dikkat çeken Tayfur, bir itirafta bulundu.

"YAPMAYA ÇALIŞTIM AMA BECEREMEDİM"

Nişanlısı Burak Kalfa ile ile yollarını ayıran Tuğçe Tayfur, bugün 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. İlişkisini bitirdiğini duyuran şarkıcı, "Geçiş sürecindeyim" diyerek paylaştığı başı kapalı pozları hakkında konuşan Tayfur, "Annemin bir yaşam şekli var, hep örnek olarak annem önümdeydi. Bu konu çok hassas bir konu, çok denedim aslında ama denemek istedim ama gördüğünüz fotoğraflardaki bir tesettür değil. Beni bu kalıba sokmayın o zaman gerçek manada yaşayanlara haksızlık etmiş olurum. 2023 yılındayız kapalılık açıklık... Allah'a verdiğim sözden dolayı yapmaya çalıştım ama beceremedim. Keşke Kuran'da geçen anlamıyla bunu gerçekleştirebilseydim... Sahneyi bıraktım müziği bırakmadım" dedi.

Maneviyata yöneldiği için Instagram hesabından başının açık olduğu fotoğrafları gizleyen Tuğçe Tayfur, kararının ardından yeniden fotoğraflarını yayınladı.

Maneviyata yönelerek tesettüre giren Tuğçe Tayfur'dan itiraf: Beceremedim
Maneviyata yönelerek tesettüre giren Tuğçe Tayfur'dan itiraf: Beceremedim
Maneviyata yönelerek tesettüre giren Tuğçe Tayfur'dan itiraf: Beceremedim
Maneviyata yönelerek tesettüre giren Tuğçe Tayfur'dan itiraf: Beceremedim
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Maneviyata yönelerek tesettüre giren Tuğçe Tayfur'dan itiraf: Beceremedim Maneviyata yönelerek tesettüre giren Tuğçe Tayfur'dan itiraf: Beceremedim

Tuğçe Tayfur, Necla Nazır, Allah, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Maneviyata yönelerek tesettür takmaya başlayan Tuğçe Tayfur'dan bomba itiraf: Beceremedim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maneviyata yönelerek tesettür takmaya başlayan Tuğçe Tayfur'dan bomba itiraf: Beceremedim - Son Dakika
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