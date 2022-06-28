Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filminin ilk set fotoğrafları paylaşıldı - Son Dakika
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Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filminin ilk set fotoğrafları paylaşıldı

28.06.2022 14:49

Margot Robbie'nin Barbie'yi, Ryan Gosling'in ise Ken'i canlandıracağı Barbie filminden ilk görüntüler paylaşıldı. Merakla beklenen film, 21 Temmuz 2023'te sinemalarda vizyona girecek.

Greta Gerwig'in yönetmenliğini üstlendiği yeni Barbie filminden ilk set görüntüleri yayınlandı. Ryan Gosling filmde Ken karakterini canlandırırken Margot Robbie, Barbie karakterini beyaz perdeye taşıyacak. Filmin çekimleri ise Kaliforniya'da yapılıyor.

GELECEK SENE VİZYONDA

Filmin yapımcılığını üstlenen Warner Bros filmin 21 Temmuz 2023'te sadece sinemalarda gösterileceği bilgisini verdi. Filmin 38 yaşındaki yönetmeni Gerwig, senaryoyu uzun süredir ilişki yaşadığı Noah Baumbach ile birlikte yazdı. Robbie, Vogue dergisine verdiği röportajda, rolü üstlenmenin kolay olmadığını kabul ederek, "Rol, bir sürü zorlukla ve bir sürü nostaljiyle geliyor. Ancak, bununla birlikte meydan okumak için heyecan verici bir yol olarak görünüyor" demişti.

KEN OLARAK İLK GÖRSELİ YAYINLANDI

Filmde oyuncak bebek Ken'i canlandıran Ryan Gosling'in filmden ilk karesi geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Oyuncu, filmdeki yeni saç rengi ve farklı tarzıyla dikkat çekti.

Merakla beklenen Barbie filminden ilk set fotoğrafları yayınlandı

FİLMİN KONUSU

Filmde, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebek, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulur ve gerçek hayatta maceralar yaşar. Filmin çekileceğini 2020'de duyuran Robbie, seyircilerine "filmin farklı olacağı" sözü vermişti.

İşte Barbie filminden renkli kareler...

Merakla beklenen Barbie filminden ilk set fotoğrafları yayınlandı
Merakla beklenen Barbie filminden ilk set fotoğrafları yayınlandı
Merakla beklenen Barbie filminden ilk set fotoğrafları yayınlandı
Merakla beklenen Barbie filminden ilk set fotoğrafları yayınlandı
Merakla beklenen Barbie filminden ilk set fotoğrafları yayınlandı
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Margot Robbie, Ryan Gosling, Warner Bros, Kaliforniya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filminin ilk set fotoğrafları paylaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filminin ilk set fotoğrafları paylaşıldı - Son Dakika
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