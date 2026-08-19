Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu - Son Dakika
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Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu

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Sibel Can, Marmaris Amfi Tiyatro'da sahne aldı. Ünlü sanatçı, konserindeki farklı tarzıyla gecenin dikkat çeken isimlerinden oldu.

“Padişah”, “Kanasın”, “Lale Devri”, “Çakmak Çakmaya Geldik” ve son dönemde “Bize Kaldı” gibi sevilen şarkılarıyla müzik dünyasında iz bırakan Sibel Can, Marmaris Amfi Tiyatro'da hayranlarıyla buluştu.

Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu

Geçtiğimiz günlerde 56. yaşını kutlayan ünlü sanatçı, Marmaris'teki konserinde sevilen parçalarını seslendirdi. Hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatan Can, sahnedeki enerjisiyle de beğeni topladı.

Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu

Konser için tercih ettiği farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Sibel Can, sahne performansı ve şıklığıyla gecenin öne çıkan isimlerinden oldu. Ünlü sanatçı, şarkılarıyla olduğu kadar sahne tarzıyla da izleyicilerden ilgi gördü.

Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu

Sibel Can, Marmaris, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu - Son Dakika

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