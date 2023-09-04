MasterChef All Star\'da Çağatay sağlık sorunları nedeniyle çekildi, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Eda, Tahsin, Kıvanç, Tolga, Gamze, Sefa, Batuhan ve Çağatay arasında eleme heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlığından dolayı atak geçiren ve günlerdir çekimlerde yer alamayan Çağatay, yarışmaya devam edemeyeceğini söyleyerek çekilmek istedi.

"HAREKET EDEMİYORUM, TEZGAHA BİLE EĞİLEMİYORUM"

MasterChef All Star'ın iddialı yarışmacılarından Çağatay, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da yaptıkları sırada omuriliğinde meydana gelen bir rahatsızlığın sinirlere baskı yapması sonucu yarışmaya devam edememişti. Günlerdir yarışmada yer alamayan ve rahatsızlığı öncesi eleme adayı seçilen Çağatay, dün akşam ekrana çıktı. Yaşadığı omurilik rahatsızlığı nedeniyle ayakta dahi durmakta güçlük çektiğini ve yarışmaya devam edemeyeceğini söyleyen Çağatay, "Hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Tezgaha eğilirken bile problem yaşıyorum. Kendimi daha fazla riske atacak herhangi bir hamlede kaçınmak istediğim için sizlerin anlayışına sığınıyorum. Yarışmadan çekilmek istiyorum" dedi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Favori gösterilen adaylardan biri olan MasterChef Çağatay, yürümekte bile zorluk çekince şefler yanına giderek vedalaştı. Arkadaşlarına da veda eden Çağatay Akgül, önlüğünü çıkararak yarışmaya veda etmek durumunda kaldı. Çağatay'ın gözyaşları içinde MasterChef'e veda etmesi diğer yarışmacıları da gözyaşlarına boğdu.

ELEME OYUNUNDA KURAL DEĞİŞTİ

Çağatay'ın vedasının ardından potadaki diğer adaylar eleme yarışına devam ettiler. Gecenin sonunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı MasterChef All Star'ın ilk eleme adayı oldu. Yarışmacı, haftaya en başarısız tabağı yapan bir diğer isimle son eleme oyunu oynayacak. Oyunun sonunda en zayıf tabağı yapan isim yarışmaya veda edecek. Yapılan iki aşamalı eleme oyununda ise en başarısız isim Eda oldu.