MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Berker oldu

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği MasterChef All Star, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Çağatay, Mert, Esra, Tanya, Berker, Eray ve Eda arasında yapılan iki aşamalı elemede yarışmaya veda eden isim Berker oldu.

BERKER HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Yarışmacılar yaratıcılık etabında mürdüm eriği ve yıldız anason ile en lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. İlk etabın sonunda iseEda, Tanya ve Eray lezzetli yemekler yaparak yarışmaya devam etti. İkinci tura kala Çağatay, Esra, Berker ve Mert ise Mehmet Yalçınkaya'nın Kızılcık Tarhanalı Levrek tabağını yaptılar. Kıyasıya mücadelenin ardından MasterChef All Star'da elenen yarışmacı Berker oldu.

"YARIŞMADA KENDİMİ YALNIZ HİSSETTİM"

Yarışmaya erken veda eden Berker ise "Yarışmada biraz kendimi yalnız hissettim. Çünkü bir çoğunu tanımıyordum. Kendimi eksik hissettim bu da benim modumu düşürdü. Modunuz düşükse iyi yemek yapamazsınız bu da böyle bir durum" ifadelerini kullandı.