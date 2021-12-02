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MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi - Son Dakika

MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi

02.12.2021 08:56

MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyunu esnasında gergin anlar yaşandı. Kırmızı takımda önce Mert ve Eren sonra da Safanur ile Dilara arasında tartışma yaşandı. Dokunulmazlık oyunun sonunda ise Dilara'nın tabağına müdahale ettiğini gören Safanur, "Eliniz süremezsin, delirtme beni" diye isyan etti.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam 125. bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynadığı yeni bölüme yarışmacıların tartışmaları damga vurdu.

MERT VE EREN TARTIŞTI

MasterChef'te Kıbrıs mutfağına ait menü hazırlayan yarışmacılar, henüz oyunun başında gerginlik yaşadı. Takım kaptanı Eren, hamur katlamada sorun yaşayan Mert ile tartıştı. İkilinin arasındaki tansiyon bir anda yükselince takım arkadaşları araya girdi.

MaterChef Türkiye'de tansiyon yükseldi! Dilara ve Safanur birbirine girdi

SAFANUR, DİLARA'YA BAĞIRDI

Tansiyonun bir an olsun düşmediği yarışmada birbirine kemerle bağlanarak yemek yapmaya çalışan yarışmacılar arasında bir tartışma daha yaşandı. Verilen sürenin bitmesine yakın, kırmızı takım yarışmacılarından Dilara ile Safanur arasında tartışma çıktı. Safanur, tabağına karıştığını iddia ettiği Dilara'ya sert çıktı. Safanur, "Dilara yapma, karışma. Sen neyi zorluyorsun? Ben senin tabağına gelip elimi sürüyor muyum? Delirtme beni" diye bağırdı. Dilara ise bu tepki karşısında "Uzatma Safanur sürerim, git benden uzaklaş" yanıtını verdi.

MaterChef Türkiye'de tansiyon yükseldi! Dilara ve Safanur birbirine girdi
MaterChef Türkiye'de tansiyon yükseldi! Dilara ve Safanur birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi

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Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi - Son Dakika
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