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MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim - Son Dakika

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim

15.11.2021 09:29

Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de duygusal anlar yaşandı. Pelin, Sergen, Burcu, Dilara, Araz ve Azize, yarışmada bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya yarıştı. Gecenin sonunda MasterChef'e veda eden isim Azize oldu, gözyaşlarına boğulan yarışmacı izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam 112. bölümüyle ekrana geldi. Bütün hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından elemeye kalan yarışmacılar, iki aşamalı oyunu en iyi şekilde tamamlayarak 1 hafta daha yarışmada kalmak için yarıştı.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

MasterChef 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, ilk eleme adayı olarak Araz'ın adını söyledi. Takım oylamasında en çok adı yazılan isim ise Azize oldu. İkinci dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda ise bireyselliği kazanan Eren, Dilara'yı haftanın 3. eleme adayı yaptı. Konseyde ise en çok adı yazılan Pelin, eleme adayı oldu.

Haftanın son bireysel dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Mert, Burcu'nun adını verdi. Takım oylamasında ise en çok adı yazılan Sergen 6. eleme adayı oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

İLK TURU BAŞARILI ŞEKİLDE TAMAMLADILAR

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Pelin, Sergen, Burcu, Dilara, Azize ve Araz eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Şefler ilk turda yarışmacılardan ana ürünün mavi yengeç olduğu yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Bu turda en lezzetli yemekleri yapan Dilara, Pelin ve Sergen bir hafta daha yarışmada kalmayı başardı.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

AZİZE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şef tabağına kalan Azize, Araz ve Burcu, Somer Sivrioğlu'nun hazırladığı pana puri yemeğini yapmaya çalıştı. Şeflerin kararına göre bu hafta MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Azize oldu. Elendiğini öğrendikten sonra duygusal anlar yaşayan Azize, gözyaşlarına boğuldu. Azize'yi ise şefler teselli etti.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim - Son Dakika Magazin


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