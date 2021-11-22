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MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim - Son Dakika

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim

22.11.2021 08:29
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim

Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur ve Hasan bir hafta daha yarışmada kalmak için kıyasıya yarıştı. İki aşamalı eleme oyununun ardından yarışmaya Azize veda etti.

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Siviroğlu'nun üstlendiği MasterChef Türkiye, dün akşam 117. bölümle ekrana geldi. Gecenin sonunda ise bir kişi MasterChef Türkiye'ye veda etti.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

MasterChef'te haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan mavi takımdan Eren, Azize'yi potaya gönderdi. Sonrasında konseyde yapılan oylamada Pelin ve Safanur, aynı sayıda isimleri yazılınca potaya girecek ismi belirlemek kaptan Eren'e kaldı. Eren, ikinci eleme adayı olarak Pelin'i seçti. MasterChef'te haftanın ikinci bireysel dokunulmazlığı kazanan mavi takımdan Dilara, Tahsin'i üçüncü eleme adayı yaptı.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

Konseyde adı yazılan Sergen ise dördüncü aday oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren, beşinci eleme adayı olarak Safanur'u söyledi. Konseydeki Burcu ve Hasan için oylar kullanıldı. Oylama sonucunda adı daha çok yazılan Hasan, haftanın altıncı eleme adayı oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

MANTAR KULLANARAK YEMEK YAPTILAR

Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur ve Hasan eleme gecesinde en iyi yemekleri yaparak kıyasıya mücadele etti. Şefler, ilk eleme oyununda yarışmacılardan mantar kullanarak en yaratıcı yemeği yapmalarını istedi. Oyunun sonunda ise Sergen, Tahsin ve Hasan yaptıkları yemekle bir hafta daha yarışmada kalmayı hak etti.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

AZİZE BİR KEZ DAHA YARIŞMAYA VEDA ETTİ

İkinci tura kalan Pelin, Safanur ve Azize Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı creme fontana yaparak yarıştı. Tadım sonrasında ise üçlü arasında en başarılı tabağı yapan Pelin oldu. Şeflerin ortak kararıyla ise bu hafta MasterChef'ten elenen isim Azize oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

BİR HAFTA ÖNCE DE ELENMİŞTİ

Azize, geçtiğimiz hafta elemeye kalmış ve yarışmaya veda etmişti. Ancak elemeden bir gün sonra ise, bu yıl MasterChef'e veda eden isimlere yeni bir şans tanınmıştı. Elenen yarışmacılar, ana kadroya geri dönmek için yeniden tezgah başına geçmiş ve Azize yeniden yarışmaya geri dönmüştü. Ancak yarışmacının macerası kısa sürdü.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim - Son Dakika Magazin


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