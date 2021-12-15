Masumlar Apartmanı'nda şaşırtan gelişme! Gülben, düğünden sonra ağlayarak evden kaçtı

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Aslıhan Gürgüz, Tansel Öngel, Esra Coşkun ve Uğur Uzenel gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 51. bölümüyle ekrana geldi. Son bölüme ise Esat ve Gülben'in düğünü damga vurdu.

DÜĞÜNDE SELAMİ ŞAHİN SÜRPRİZİ

Yıllardır Esat'la evlenmeyi hayal eden Gülben, sonunda muradına kavuştu. Görkemli düğünde ünlü sanatçı Selami Şahin de sahne aldı. Herkes Gülben'in sonunda mutluluğu yakaladığını düşünürken, final sahnesi ise şaşırttı.

GÜLBEN DÜĞÜNDEN SONRA PİŞMAN OLDU

Düğünden sonra Esat'la yaşayacakları eve giden Gülben, gelinliğini çıkarmak için yardım etmek isteyen Esat'ı odadan gönderdi. Gülben daha sonra ise gelinliğini çıkartarak evden çıktı. Kardeşleri Han ve Safiye ile yaşadıkları eve gelen Gülben, gözyaşları içinde Han'a sarılarak "Yapamadım, duramadım o evde. Ne olur gönderme beni geri, yapamıyorum" dedi. Han ise Gülben'i teselli etmeye çalıştı.