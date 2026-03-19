Mavi Gri Solisti Akif Alkan'dan dikkat çeken itiraf: Kendimi başarısız buluyorum

Son dönemin dikkat çeken müzik gruplarından Mavi Gri'nin solisti Akif Alkan, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Müzik sektörü, rap dünyasının yükselişi ve kendi kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunan Alkan, çarpıcı ifadeler kullandı.

"RAPÇİLERİN OLUŞTURDUĞU BİR DÜNYA VAR"

Müzik sektöründe rap müziğin yükselişine değinen Alkan, bu türün kendine özgü bir dünyası olduğunu belirtti. "Rapçilerin oluşturdukları bir hayat tarzı ve dünyaları var, proje gibi" diyen Alkan, bu alanın kendi dinamikleriyle büyüdüğünü ifade etti.

"BU DÖNEMDE BİZİM MÜZİKLERİMİZ ARKA PLANDA KALDI"

Alkan, son dönemde kendi müziklerinin yeterince öne çıkmadığını düşündüğünü dile getirdi. "Bu dönemde bizim müziklerimiz arka planda kaldı" sözleriyle sektörün değişen dinamiklerine dikkat çeken sanatçı, yapılan işlerin beklenen karşılığı bulmadığını söyledi.

"KENDİMİ BAŞARILI BİR MÜZİSYEN OLARAK GÖRMÜYORUM"

Kendi kariyerine dair özeleştirilerde bulunan Alkan, oldukça dikkat çeken ifadeler kullandı. "Ben şu an kendimi başarılı bir müzisyen olarak görmüyorum" diyen Alkan, birçok konuda kendisini eksik hissettiğini ve yaptığı işlerden aldığı geri dönüşlerin yetersiz olduğunu belirtti.

"KENDİ GELECEĞİMDEN ÇOK ÜMİTLİ DEĞİLİM"

Samimi açıklamalarına devam eden Alkan, geleceğe dair umutlarının da sınırlı olduğunu ifade etti. "Kendi geleceğimden çok ümitli değilim" diyen sanatçı, kendisini beğenmediğini ve başarısız bulduğunu sözlerine ekledi.