Mavi Gri Solisti Akif Alkan'dan dikkat çeken itiraf: Kendimi başarısız buluyorum

19.03.2026 10:37
Mavi Gri solisti Akif Alkan, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Müzik sektörüne dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Alkan, kendisini başarılı görmediğini ve birçok konuda eksik hissettiğini söyledi. Ünlü müzisyen, son dönemde yaptıkları işlerden bekledikleri geri dönüşü alamadıklarını ifade etti.

"RAPÇİLERİN OLUŞTURDUĞU BİR DÜNYA VAR"

Müzik sektöründe rap müziğin yükselişine değinen Alkan, bu türün kendine özgü bir dünyası olduğunu belirtti. "Rapçilerin oluşturdukları bir hayat tarzı ve dünyaları var, proje gibi" diyen Alkan, bu alanın kendi dinamikleriyle büyüdüğünü ifade etti.

"BU DÖNEMDE BİZİM MÜZİKLERİMİZ ARKA PLANDA KALDI"

Alkan, son dönemde kendi müziklerinin yeterince öne çıkmadığını düşündüğünü dile getirdi. "Bu dönemde bizim müziklerimiz arka planda kaldı" sözleriyle sektörün değişen dinamiklerine dikkat çeken sanatçı, yapılan işlerin beklenen karşılığı bulmadığını söyledi.

"KENDİMİ BAŞARILI BİR MÜZİSYEN OLARAK GÖRMÜYORUM"

Kendi kariyerine dair özeleştirilerde bulunan Alkan, oldukça dikkat çeken ifadeler kullandı. "Ben şu an kendimi başarılı bir müzisyen olarak görmüyorum" diyen Alkan, birçok konuda kendisini eksik hissettiğini ve yaptığı işlerden aldığı geri dönüşlerin yetersiz olduğunu belirtti.

"KENDİ GELECEĞİMDEN ÇOK ÜMİTLİ DEĞİLİM"

Samimi açıklamalarına devam eden Alkan, geleceğe dair umutlarının da sınırlı olduğunu ifade etti. "Kendi geleceğimden çok ümitli değilim" diyen sanatçı, kendisini beğenmediğini ve başarısız bulduğunu sözlerine ekledi.

Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Görüntüler Kısmetse Olur Cansel’i çılgına çevirdi Sertaç Ortaç ile aşk mı yaşıyor Görüntüler Kısmetse Olur Cansel'i çılgına çevirdi! Sertaç Ortaç ile aşk mı yaşıyor?
Galatasaray’a çifte bayram Hepsi havaya uçacak Galatasaray'a çifte bayram! Hepsi havaya uçacak
Yeni işe soyunan genç, sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı Yeni işe soyunan genç, sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı
İstanbullular dikkat Saat 16.00 itibarıyla bu yollar trafiğe kapanıyor İstanbullular dikkat! Saat 16.00 itibarıyla bu yollar trafiğe kapanıyor
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı

10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten oyunculuk yapmış İşte oynadığı dizi
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi
10:35
Ava Yaman’ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
Ava Yaman'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
10:23
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi
10:18
Asıl büyük dalga yolda Dev bankadan kıyamet senaryosu
Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu
09:48
Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
