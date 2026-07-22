Mbappe ve Ester Exposito arasındaki gizli aşk sosyal medya paylaşımıyla kesinlik kazandı - Son Dakika
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Mbappe ve Ester Exposito arasındaki gizli aşk sosyal medya paylaşımıyla kesinlik kazandı

Mbappe ve Ester Exposito arasındaki gizli aşk sosyal medya paylaşımıyla kesinlik kazandı
22.07.2026 17:58
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2026 Dünya Kupası'nı 10 golle kapatarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını alan Kylian Mbappe, Fransa'nın organizasyonu tamamlamasının ardından Miami'de İspanyol aktris Ester Exposito ile bir araya geldi. Daha önce birçok kez birlikte görüntülenen ancak ilişkilerini kamuoyundan köşe bucak saklayan çiftin gizli beraberliği, Mbappe'nin sosyal medyada yanlışlıkla paylaşıp sildiği otel odası fotoğrafıyla tamamen su yüzüne çıktı.

Mbappe ve Ester Exposito arasındaki gizli aşk sosyal medya paylaşımıyla kesinlik kazandı

Dünya Kupası’nda Fransa milli takımıyla sergilediği bireysel performansa karşın turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan Real Madrid'in forvet oyuncusu Kylian Mbappe, turnuva sonrası izin dönemini Miami'de değerlendiriyor. Üçüncülük müsabakasında İngiltere’ye mağlup olan Fransa milli takımının kaptanı, karşılaşmanın ardından Miami’deki dinlenme ve etkinlik alanlarında zaman geçirdi. Bahar aylarından bu yana basından ısrarla gizlenen İspanyol oyuncu Ester Exposito ile yan yana gelen Mbappe, bu kez ilişkilerini saklama çabasında bulunmadı.

Mbappe ve Ester Exposito arasındaki gizli aşk sosyal medya paylaşımıyla kesinlik kazandı

MİAMİ'NİN ÜNLÜ RESTORANI VE GECE KULÜBÜ TERCİH EDİLDİ

Geçmiş dönemlerdeki iddiaları yanıtsız bırakan ve birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, Miami'deki ünlü bir restoranda arkadaş gruplarıyla birlikte akşam yemeği yedi. Yemeğin ardından şehirdeki lüks bir otelin içinde faaliyet gösteren dünyaca ünlü gece kulübüne geçen çift, burada ünlü bir DJ'in performansını takip etti. Basının ve çevredekilerin yoğun ilgisinden kaçınan ikili, etkinlik boyunca kendilerine ayrılan özel locada kalmayı tercih etti.

SANİYELER İÇİNDE SİLİNEN FOTOĞRAF GİZLİ AŞKI İFŞA ETTİ

Daha önce basına yansıyan anlara rağmen ilişkilerini resmi olarak kabul etmeyen ve saklamaya devam eden çiftin durumu, Kylian Mbappe'nin sosyal medya hesabından yaptığı anlık bir paylaşım hatasıyla netlik kazandı. Fransız futbolcu, sevgilisi Ester Exposito'nun otel odasında Fransa milli takım forması ve şortuyla verdiği bir pozu yanlışlıkla Instagram hikayesinde paylaştı. Görsel saniyeler içinde hesaptan kaldırılsa da internet ortamında hızla yayılarak saklanan ilişkiyi kesin bir biçimde ortaya koydu.

DÜNYA KUPASI FİNALİNİ MİAMİ AÇIKLARINDA İZLEDİLER

Ester Exposito’nun ülkesi İspanya’nın, Dünya Kupası finalinde Arjantin’i 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı müsabakayı çiftin Miami açıklarında lüks bir teknede yan yana izlediği belirlendi. Karşılaşma sonrası düzenlenen kutlama yemeğinde de bir arada olan çift; Mart ayındaki Real Madrid müsabakası, Nisan'da Paris'teki bowling buluşması ve Mayıs ayında İtalya'da gerçekleştirilen yat tatilinin ardından, gizemli ilişkilerini ilk kez bir gizlilik unsuru olmadan kamuoyuna yansıtmış oldu.

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Son Dakika Magazin Mbappe ve Ester Exposito arasındaki gizli aşk sosyal medya paylaşımıyla kesinlik kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mbappe ve Ester Exposito arasındaki gizli aşk sosyal medya paylaşımıyla kesinlik kazandı - Son Dakika
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