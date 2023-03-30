Mehmet Ali Erbil'in evladı büyüdü! Genç Ali Sadi'yi gören herkes babasına benzetti - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'in evladı büyüdü! Genç Ali Sadi'yi gören herkes babasına benzetti

30.03.2023 15:34
Mehmet Ali Erbil'in evladı büyüdü! Genç Ali Sadi'yi gören herkes babasına benzetti

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi, 17 yaşında genç bir delikanlı oldu. Teyzesi Şeyda Coşkun'un paylaşımıyla son hali gündem yaratan Ali Sadi'yi gören herkes babasına benzetti.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, 2005-2011 yılları arasından Tuğba Coşkun ile evlilik yaptı. Çiftin evliliğinden Ali Sadi adını verdikleri bir oğlu oldu. Babasının aksine hayatını kameralardan uzak yaşayan Sadi'nin son hali ise merak edildi.

BABASINA BENZETİLDİ

Tuğba Coşkun'un yaşam koçu kardeşi Şeyda Coşkun, Instagram hesabından 17 yaşındaki yeğeni Ali Sadi ile bir fotoğrafını paylaşarak "Delikanlım. Sen bu 3 kadının hayatına ışık oldun. Fark ettim ki hiç resmimiz yokmuş. İlk tarifsiz sevgim" notunu düştü. Coşkun'un paylaşımıyla gündem olan Sadi ise son haliyle babasının gençliğine benzetildi.

İşte Ali Sadi'nin son hali:

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi, delikanlı oldu! Her gören babasına benzetti
Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi, delikanlı oldu! Her gören babasına benzetti
Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi, delikanlı oldu! Her gören babasına benzetti
Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi, delikanlı oldu! Her gören babasına benzetti
Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi, delikanlı oldu! Her gören babasına benzetti
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Mehmet Ali Erbil, Tuğba Coşkun, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in evladı büyüdü! Genç Ali Sadi'yi gören herkes babasına benzetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil'in evladı büyüdü! Genç Ali Sadi'yi gören herkes babasına benzetti - Son Dakika
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