İlişkilerini gözlerinden uzak yaşayan Melisa Döngel ve Sefo'nun aşkı kısa sürmüş, ikili sessiz sedasız yıllarını ayırmıştı. Melisa Döngel'in adı Sergen Yalçın'la anılınca Sefo'dan manidar bir paylaşım geldi.
Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Melisa Döngel ve Sefo geri dönülmez bir yola girdi. Geçtiğimiz günlerde eski aşkına Tarkan'ın şarkısıyla eski aşkına gönderme yapan Sefo, son gönderisiyle dikkat çekti.
Güzel oyuncu Melisa Döngel'in Çeşme Alaçatı'da ünlü teknik adam Sergen Yalçın'la yakınlaştığı iddia edildi. İddianın sosyal medyada gündem olmasının ardından Sefo, Twitter hesabından kusma emojisi paylaştı. Birçok kişi paylaşıma anlam veremezken Sefo'nun takipçileri göndermenin sebebini anladı.
Son Dakika › Magazin › Melisa Döngel'in Sergen Yalçın'la aşk yaşadığı iddiasına Sefo'dan emojili yorum! - Son Dakika