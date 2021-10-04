Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den sevindiren haber: Kemoterapi bitti

Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol oynarken meme kanserine yakalandığını öğrenen Canan Ergüder, projeden ayrılarak tedavisine başladı. Uzun süredir tedavi gören Ergüder, önceki gün hastane çıkışı görüntülendi.

"6 AYDA BİR KONTROL VAR"

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu "Tetkiklerimi yaptırdım. Kemoterapi ve radyoterapi bitti. İyiyim, sağlıklıyım" ifadelerini kullandı. Zor günleri yavaş yavaş geride bırakan oyuncu "Geri dönmeye çaba gösteriyorum. Bundan sonra altı ayda bir kontrol var. Bu biten bir süreç değil, kontrol edilen bir süreç" dedi.

EŞİYLE YÜRÜYÜŞE ÇIKMIŞTI

2017 yılında evlendiği Kenan Ece'den büyük destek alan Canan Ergüder, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından eşiyle doğa yürüyüşü yaparken bir fotoğrafını paylaşmıştı. Oyuncunun "Doğanın içinde muhteşem insanlarla muhteşem sohbetler sonrası rahatlama çok çok güzel" notuyla paylaştığı fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni almıştı.

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, son halini paylaştı