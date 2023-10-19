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New York sokaklarında poz veren Meryem Uzerli, yüzündeki şişlikle dikkat çekti - Son Dakika

New York sokaklarında poz veren Meryem Uzerli, yüzündeki şişlikle dikkat çekti

Son Güncelleme: 19.10.2023 13:30

Kızlarıyla birlikte gittiği New York'ta art arda pozlar veren Meryem Uzerli, yüzündeki şişlikle dikkat çekti. Oyuncu için "Eski halin daha güzeldi" yorumları yapıldı.

Yıllar önce yayınlanan Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Meryem Uzerli, uzun yıllardır kızlarla yurt dışında yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde kızlarıyla New York'a giden Uzerli, yüzündeki şişlikle gündeme geldi.

ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Daha önce yaptığı açıklamalarda yüzünde estetik olmadığını söyleyen Meryem Uzerli, New York sokaklarında verdiği pozları 7,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Aynı desende elbise ve çizme tercih eden Uzerli, yüzündeki şişlikle dikkat çekti. Ünlü ismin yüzünün estetik yaptırdığı için şiştiği iddia edilirken son hali takipçileri tarafından topa tutuldu. Uzerli için "Eski halin daha güzeldi" yorumları yapıldı.

İşte Meryem Uzerli için yapılan bazı yorumlar...

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Son Dakika Magazin New York sokaklarında poz veren Meryem Uzerli, yüzündeki şişlikle dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York sokaklarında poz veren Meryem Uzerli, yüzündeki şişlikle dikkat çekti - Son Dakika
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