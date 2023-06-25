MFÖ Üyesi Özkan Uğur'un Ölüm İddialarına Eşi Aysun Aslan'dan Sert Tepki - Son Dakika
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MFÖ Üyesi Özkan Uğur'un Ölüm İddialarına Eşi Aysun Aslan'dan Sert Tepki

25.06.2023 14:38

MFÖ'nün üyesi Özkan Uğur, kanser sonrası meydana gelen rahatsızlıklar nedeniyle 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Sosyal medyada öldüğü yönünde iddialar çıkan Uğur'un eşi Aysun Aslan, bu haberlere ateş püskürerek yasal yollara başvuracağını söyledi. Uğur'un yeğeni de asılsız haberlere cevap verirken, ailesi ise dua istedi.

MFÖ'nün üyesi Özkan Uğur, 3. kez yakalandığı kanser sonrası meydana gelen rahatsızlıklardan dolayı 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Uğur'un öldüğü yönünde iddialar eşi Aysun Aslan'ı sinirlendirdi. Çıkan haberlere ateş püsküren Aslan, "Milyonlarca insanı üzen, ağlatan şerefsizler... Bu haberi yapan ve de yayan her kimseniz sizi bulacağım ve dava edeceğim" ifadelerini kullandı.

"ŞEREFSİZLER, SİZİ BULACAĞIM"

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Özkan Uğur'la ilgili ölüm iddiasına cevap vererek yasal yollara başvuracağını söyleyen eş Aysun Aslan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Özkan Uğur ölmedi, yaşıyor. Sadece 'tık' almak uğruna milyonlarca insanı üzen, ağlatan şerefsizler... Bu haberi yapan ve de yayan her kimseniz sizi bulacağım ve dava edeceğim. Yakında görüşeceğiz" dedi.

Özkan Uğur'un ölüm iddialarına eşi Aysun Aslan'dan sert tepki: Şerefsizler, sizi dava edeceğim

YEĞENİ DE ASILSIZ HABERLERE CEVAP VERDİ

Özkan Uğur'un yeğeni Özlem Uğur da sosyal medyadaki asılsız haberlere yönelik "Sosyal medyada amcamla ilgili yayımlanan haber asılsızdır. Yüzlerce mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen müsterih olunuz. Süreci için bizlerden gelecek habere itibar ediniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" dedi.

AİLESİ DUA İSTEDİ

Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur, sanatçının sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullandı: "Özkan Uğur'umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin."

Özkan Uğur'un ölüm iddialarına eşi Aysun Aslan'dan sert tepki: Şerefsizler, sizi dava edeceğim
Özkan Uğur'un ölüm iddialarına eşi Aysun Aslan'dan sert tepki: Şerefsizler, sizi dava edeceğim
Özkan Uğur'un ölüm iddialarına eşi Aysun Aslan'dan sert tepki: Şerefsizler, sizi dava edeceğim
Özkan Uğur'un ölüm iddialarına eşi Aysun Aslan'dan sert tepki: Şerefsizler, sizi dava edeceğim
YORUMLAR (1)
  • emiromeryahya Arslan: Malesef tık almak için artık her türlü adiliği yapıyorlar Yazıklar olsun Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
500
Bakan Koca, entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor Bakan Koca, entübe edilen Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

Özkan Uğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MFÖ Üyesi Özkan Uğur'un Ölüm İddialarına Eşi Aysun Aslan'dan Sert Tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: MFÖ Üyesi Özkan Uğur'un Ölüm İddialarına Eşi Aysun Aslan'dan Sert Tepki - Son Dakika
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