Lyme hastalığı için yoğun tedavilerden sonra kariyerine ara veren Bella Hadid, 2023 Ağustos'unda takipçilerine tedavi sürecini tamamladığını ve normal yaşama dönmeye hazırlandığını açıklamıştı.
Perfect dergisinin yeni sayısının kapağı için objektif karşısına geçti. Yıldız manken geri dönüşünü üstsüz poz vererek yaptı. Bella Hadid çekimlerde sadece poz vermekle kalmadı, kendi çekim ekibini seçti ve yönetmenlik yaptı.
Üstsüz kamera karşısına geçen Hadid, göğüslerini "Kesinlikle hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiç." yazan bir afişle sansürledi. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından da yayınlamayı ihmal etmedi.
Bella Hadid, 1 gün önce de mini bikinisiyle verdiği pozu paylaşmış, güzel mankenin fotoğrafına 2 milyona yakın beğeni geldi.
Son Dakika › Magazin › 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi - Son Dakika