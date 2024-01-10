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2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi - Son Dakika
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2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi

2023'ün ortalarında modelliğe ara verip sağlığına odaklanan yıldız manken Bella Hadid, 2024'ün ilk dergi kapağı için üstsüz poz verdi. Ünlü mankenin geri dönüşü hayranlarını sevindirdi.

2023\'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
10.01.2024 - 15:56,
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Lyme hastalığı için yoğun tedavilerden sonra kariyerine ara veren Bella Hadid, 2023 Ağustos'unda takipçilerine tedavi sürecini tamamladığını ve normal yaşama dönmeye hazırlandığını açıklamıştı.

DERGİ İÇİN SOYUNDU

Perfect dergisinin yeni sayısının kapağı için objektif karşısına geçti. Yıldız manken geri dönüşünü üstsüz poz vererek yaptı. Bella Hadid çekimlerde sadece poz vermekle kalmadı, kendi çekim ekibini seçti ve yönetmenlik yaptı.

Modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi

AFİŞLE SANSÜR

Üstsüz kamera karşısına geçen Hadid, göğüslerini "Kesinlikle hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiç." yazan bir afişle sansürledi. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından da yayınlamayı ihmal etmedi.

Modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi

BİKİNİLİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Bella Hadid, 1 gün önce de mini bikinisiyle verdiği pozu paylaşmış, güzel mankenin fotoğrafına 2 milyona yakın beğeni geldi.

Modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
Modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
Modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
Modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
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Bella Hadid, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi - Son Dakika
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