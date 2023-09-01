Morgan Wallen konserinde dört kadın tuvalet sırası yüzünden tekme tokat kavga etti

Amerikalı şarkıcı Morgan Wallen'in n Pittsburgh'deki PNC Park'ta yapılan konseri sırasında 4 kadın tuvalet sırası yüzünden tekme tokat kavga etti. Kadınlar çevredekiler tarafından zorlukla sakinleştirildi.

TUVALETE DOĞRU İTTİ

İsmi açıklanmayan 4 kadının karıştığı 52 saniyelik kavga videosu Barstool Sports tarafından yayınlandı. Yayınlanan videoda kapısı açık tuvalet önünde iki kadın tartışmaya başladı. Kadınlardan birinin diğerini tuvaletin içine doğru itmesinin ardından kadınlar arasında kavga başladı. İki kadının kavgasına yanındakiler de katıldı.

KADINLARI GÜÇLÜKLE AYIRABİLDİLER

Çevredekiler kadınları güçlükle ayırdı. Videonun paylaşılmasından sonra kadınlar dalga konusu oldu. Kullanıcılar, "Bunu 30 kez izledim" dedi. Başka biri ise "Gerçekten swirly falan bekliyordum," dedi.