Morgan Wallen konserinde dört kadın tuvalet sırası yüzünden tekme tokat kavga etti - Son Dakika

Morgan Wallen konserinde dört kadın tuvalet sırası yüzünden tekme tokat kavga etti

Son Güncelleme: 01.09.2023 17:15

Morgan Wallen'ın konserinde dört kadın arasında tuvalet kavgası çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan video internette kısa sürede viral oldu.

Amerikalı şarkıcı Morgan Wallen'in n Pittsburgh'deki PNC Park'ta yapılan konseri sırasında 4 kadın tuvalet sırası yüzünden tekme tokat kavga etti. Kadınlar çevredekiler tarafından zorlukla sakinleştirildi.

TUVALETE DOĞRU İTTİ

İsmi açıklanmayan 4 kadının karıştığı 52 saniyelik kavga videosu Barstool Sports tarafından yayınlandı. Yayınlanan videoda kapısı açık tuvalet önünde iki kadın tartışmaya başladı. Kadınlardan birinin diğerini tuvaletin içine doğru itmesinin ardından kadınlar arasında kavga başladı. İki kadının kavgasına yanındakiler de katıldı.

Morgan Morgan Wallen konserinde dört kadın tuvalet sırası yüzünden tekme tokat kavga etti

KADINLARI GÜÇLÜKLE AYIRABİLDİLER

Çevredekiler kadınları güçlükle ayırdı. Videonun paylaşılmasından sonra kadınlar dalga konusu oldu. Kullanıcılar, "Bunu 30 kez izledim" dedi. Başka biri ise "Gerçekten swirly falan bekliyordum," dedi.

Morgan Morgan Wallen konserinde dört kadın tuvalet sırası yüzünden tekme tokat kavga etti
Morgan Morgan Wallen konserinde dört kadın tuvalet sırası yüzünden tekme tokat kavga etti
Morgan Morgan Wallen konserinde dört kadın tuvalet sırası yüzünden tekme tokat kavga etti
Morgan Morgan Wallen konserinde dört kadın tuvalet sırası yüzünden tekme tokat kavga etti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Magazin

Amerika Birleşik Devletleri, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Morgan Wallen konserinde dört kadın tuvalet sırası yüzünden tekme tokat kavga etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Morgan Wallen konserinde dört kadın tuvalet sırası yüzünden tekme tokat kavga etti - Son Dakika
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