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Mustafa Topaloğlu'nun Türkiye'nin uzay yolculuğuna başlamasına ilk yorum: Ben sürgün yemiştim, bugün benim bayramım - Son Dakika
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Mustafa Topaloğlu'nun Türkiye'nin uzay yolculuğuna başlamasına ilk yorum: Ben sürgün yemiştim, bugün benim bayramım

"Uzaylı" lakabıyla geniş hayran kitlesine ulaşan sanatçı Mustafa Topaloğlu, Türkiye'nin uzay yolculuğunun başlamasından gurur duyduğunu belirterek "Ben gittim diye sürgün yedim. Şu an devlet, hükümet gönderdi. Bugün benim bayramımın birinci günü, bugün benim doğum günüm. Elon Musk, sana da ayrıca selam" ifadelerini kullandı.

20.01.2024 - 07:38,  Güncelleme: 08:00
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu AX-3 misyonunun yer aldığı Dragon uzay aracının kapsülü TSİ 00.49'ta uzaya fırlatıldı. Yıllardır "Uzaylı" lakabıyla dikkatleri üzerine çeken sanatçı Mustafa Topaloğlu ise Türkiye'nin uzay yolculuğunun başlamasına sessiz kalamayarak "Ben gittim diye sürgün yedim. Bugün benim bayramım" dedi.

"BU HEPİMİZİN BAYRAMI"

Instagram hesabından paylaşım yapan Mustafa Topaloğlu, "Ben gittim diye sürgün yedim. Şu an devlet, hükümet gönderdi. Bugün benim bayramımın birinci günü, bugün benim doğum günüm. Milletimize gelecek aydınlıklarda hayır rızık mutluluk getirsin, bizi anlayıp da gönülde taşıyanlara, gönül selamım olsun. Elon Musk, sana da ayrıca selam. Bu hepimizin bayramımı, biz kazandık" ifadelerini kullandı.

Mustafa Topaloğlu'nun Türkiye'nin uzay yolculuğuna başlamasına ilk yorum: Ben sürgün yemiştim, bugün benim bayramım

"UZAYLI LAKABI BANA ZARAR VERDİ, SÜRGÜN EDİLDİM"

Geçtiğimiz günlerde Kanal D'ye verdiği röportajda "Uzaylı" lakabından dolayı kariyerinin zarar gördüğünü söyleyen sanatçı, "İnsanların yüzde 80'inin de bildiği gibi geçmişte güzel şarkılar yaptık. Uzaylı konusundan sonra yanlış anlaşılma oldu, o da bana zarar verdi. Uzaylı lakabı bana yapışınca, ben de onu bırakmak istemedim. Çünkü her gittiğim programda gençler 'Bizi de uzaya götür' diye bağırıyordu. İnsanlar bu espriyi sevdi diye düşündüm. Ancak bunu gerçek sananlar beni sürgüne gönderdi. Beni anlamayanlar tarafından sürgün edildim" demişti.

Mustafa Topaloğlu'nun Türkiye'nin uzay yolculuğuna başlamasına ilk yorum: Ben sürgün yemiştim, bugün benim bayramım
Mustafa Topaloğlu\'nun Türkiye\'nin uzay yolculuğuna başlamasına ilk yorum: Ben sürgün yemiştim, bugün benim bayramım
YORUMLAR

Mustafa Topaloğlu, Alper Gezeravcı, Türkiye, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mustafa Topaloğlu'nun Türkiye'nin uzay yolculuğuna başlamasına ilk yorum: Ben sürgün yemiştim, bugün benim bayramım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Topaloğlu'nun Türkiye'nin uzay yolculuğuna başlamasına ilk yorum: Ben sürgün yemiştim, bugün benim bayramım - Son Dakika
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