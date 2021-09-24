Müzisyen Jehan Barbur'un annesi Müryel Barbur hayatını kaybetti

Başarılı sanatçı Jehan Barbur'un uzun süredir hasta olan annesi Müryel Barbur vefat etti. Sosyal medya hesabından annesiyle olan bir fotoğrafını paylaşan Barbur, cenaze bilgilerini de paylaştı.

"PANDEMİ NEDENİYLE EVİMİZ TAZİYEYE AÇIK OLMAYACAK"

Jehan Babur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Canımın parçası annem Hoşça kal… Uzun süredir verdiğimiz mücadele ruhunun bugün huzura kavuşmasıyla son buldu. Başka türlü bir uğurlama tercih ederdik. Fakat pandemi sebebiyle kilise ayini ve cenaze törenimiz sadece aile arasında olacaktır. Taziyelerinizi 25 Eylül saat 14: 30-20: 30 arası açık havada bir araya gelebilme imkanı sunduğundan, sevgili annemin İskenderun'daki kafesi Flör Cafe'de kabul edebileceğiz. Covid-19 sebebiyle aile evimiz taziyeye açık olamayacaktır. Son üç yıldır yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Bu acıdan uzak olmanız dileğimle."

JEHAN BARBUR KİMDİR?

Jehan Barbur 12 Nisan 1980'de Lübnan/ Beyrut'ta doğdu. Hıristiyan Arap asıllı Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır. Ailesi iç savaş sebebiyle Jehan Barbur henüz 2 yaşındayken Lübnan'dan İskenderun'a göç etti. Beyrut'ta doğduktan sonra tüm çocukluğu İskenderun'da geçti. İlk ve orta eğitimini İskenderun'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için 1998 yılında Ankara'ya gitti. Üniversiteden mezun olduktan sonra profesyonel müzik hayatına adım atmak için İstanbul'a yerleşti. Barbur, kısa sürede caz ve pop müziğin en başarılı temsilcilerinden biri oldu.