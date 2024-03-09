Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmezsin" dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmezsin" dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu

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Programına konuk aldığı Nazan Kesal'a "Umarım bu dizide kalır ve kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın" dediği linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu. Yanlış anlaşıldığını belirten Düvenci "Kınadığınız kelimeler benim değil, sosyal medyada Nazan'a yapılan sınır aşan yorumlara aitti. Kadının kadına yaptığı zorbalıklardan biri gibi gösterilmeye çalışıldı. Nazan Kesal candır" dedi.

09.03.2024 10:45  Güncelleme: 10:49
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NTV'de yaptığı programa konuk aldığı Nazan Kesal'a söylediklerinden dolayı günlerdir tepkilerin odağında olan Ceyda Düvenci, eleştirilere tepki gösterdi.

"KAPI KAPI GEZMEK ZORUNDA KALMAZSIN"

Programda Kesal'ın yeni işi Yan Oda hakkında konuşan Ceyda Düvenci "Topuzunla bir sürü işte seni görmek istiyorum. Topuzunu da seni de çok seviyorum. Ama umarım topuzunla en az dört sene bu dizide kalırsın da kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın" ifadelerini kullanınca adeta linç edildi. Günlerdir eleştirilen oyuncu sessizliğini bozdu.

Nazan Kesal'a 'Umarım kapı kapı gezmezsin' dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu

"HAKARETLERE SESSİZ KALAMADIM"

Instagram hesabından yazılı bir açıklama yayınlayan Ceyda Düvenci, şu ifadeleri kullandı: "Yoğunluğumdan ötürü programından yapılan ara montajla hakkımda yazılan asılsız yorumları görmemişim. Gördüğümde okuduklarıma inanamadım. Ama programın tamamını izleyemeyen, gerçekten mesleği magazin olmayan, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olup gaza gelenlerin yarattığı bu harekete daha fazla sessiz kalamadım. Kınadığınız kelimeler benim değil, sosyal medyada Nazan'a yapılan sınır aşan yorumlara aitti. Bunu kınamak için güldük aslında ama programı izlememiş olanlar boş atıp dolu tutmaya çalışmış. Bu açıklamayı sadece durumun fazlasıyla sınır ihlali içermiş olmasından ve kadının kadına yaptığı zorbalıklardan biri gibi gösterilmeye çalışılmasından duyduğum isyanım sebebiyle yapıyorum."

Nazan Kesal'a 'Umarım kapı kapı gezmezsin' dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu

"BIRAKIN DA İŞİMİZİ YAPALIM"

"Canım Nazan Kesal çok kıymetlidir, ustamdır. Zaten o da sağ olsun haberi benden önce görüp tüm zarafeti ile hemen paylaşım. Olayları saptırmakta üstüne olmadığına emin olduğum birtakım mecraları ve insanları asılsız yorum hakaret ve haberlerinden ötürü insanlıklarıyla baş başa bırakıyorum. İzin verin biz işimizi yapalım. Ama siz de işinizi ve yorumlarınızı araştırarak, okuyarak belli bir vizyonda, sınır ihlal etmeden, saygı çerçevesinde yapmaya gayret gösterin. Linç etmek kolay, okuyup araştırmak, bilgi sahibi olmak zor... Siz zoru seçin. Canım Nazan'ın da dediği gibi 'Hayat kısa kuşlar uçuyor'. Nazan Kesal candır..."

Ceyda Düvenci'nin açıklamasından önce bir paylaşım yapan Nazan Kesal da "Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Kimse bana saygısızlık yapmadı. Linç kötüdür. Daima iyilikle kalın. Ceyda'da candır" ifadelerini kullandı.

Nazan Kesal'a 'Umarım kapı kapı gezmezsin' dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu
Nazan Kesal'a 'Umarım kapı kapı gezmezsin' dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu
Nazan Kesal\'a "Umarım kapı kapı gezmezsin" dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu

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Son Dakika Magazin Nazan Kesal'a 'Umarım kapı kapı gezmezsin' dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmezsin" dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu - Son Dakika
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