Nesrin Cavadzade, üstsüz güneşlenmesi sonrası kendini eve kapattı - Son Dakika
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Nesrin Cavadzade, üstsüz güneşlenmesi sonrası kendini eve kapattı

23.07.2023 14:21

Yasak Elma dizisinin oyuncusu Nesrin Cavadzade, Bodrum tatilinde üstsüz güneşlenmesiyle magazin gündemine oturdu. Bu olayın ardından iddiaya göre ünlü oyuncu, evden çıkmayıp sık sık ağlamış.

Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde boy gösteren Nesrin Cavadzade, bu kez Bodrum tatilinde üstsüz güneşlenmesi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncunun magazin gündemine oturan bu kareler sonrası kendini eve kapattığı iddia edildi.

SERE SERPE UZANIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'a tatile giden Nesrin Cavadzade, konakladığı otelin tesisinde plajda güneşlenmek istedi. Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, bir süre denize girdikten sonra iskeleye çıkıp, üstsüz şekilde sere serpe uzanıp güneşlendi.

Çok konuşulacak iddia! Üstsüz fotoğraflarını gören Nesrin Cavadzade kendini eve kapatıp ağladı

EVE KAPANIP AĞLAMIŞ

Nesrin Cavadzade'nin o anları magazin gündemine bomba gibi düştü. Üstsüz şekilde objektiflere yakalanan güzel oyuncu iddiaya göre krize girdi ve kendini eve kapattı. 10Haber'de yazan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre güzel oyuncu, magazin manşetlerini süsleyen fotoğraflardan sonra 4 gün boyunca evden çıkmayıp sık sık ağlamış.

Çok konuşulacak iddia! Üstsüz fotoğraflarını gören Nesrin Cavadzade kendini eve kapatıp ağladı
Çok konuşulacak iddia! Üstsüz fotoğraflarını gören Nesrin Cavadzade kendini eve kapatıp ağladı
Çok konuşulacak iddia! Üstsüz fotoğraflarını gören Nesrin Cavadzade kendini eve kapatıp ağladı
Çok konuşulacak iddia! Üstsüz fotoğraflarını gören Nesrin Cavadzade kendini eve kapatıp ağladı
YORUMLAR (1)
  • Murat Alan: Görevini yapmış parasını almıştır Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin nedeni belli oldu Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin nedeni belli oldu

Nesrin Cavadzade, Magazin, Son Dakika

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