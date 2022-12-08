Prens Harry ve eşi Meghan Markle'dan Kraliyet'e ağır suçlamalar! İngiliz medyası "Savaş açtılar" olarak yorumladı

Bu akşam yayınlanacak olan üçüncü bölüm fragmanında, Prens Harry, Kraliyet ailesinin Britanya adasındaki en büyükproblemi ırkçılık olduğunu söyledi. Harry, ayrıca Kraliyet ailesini çekilen belgesel için kendileri ile işbirliği yapmadıklarını söyleyerek eleştirdi.

Megan Markle da, Kraliyet ailesi ile ilk tanıştığı zamanlar aile üyelerinin kendisini ten renginden dolayı yadırgadıklarını, buna Prens William ve Kate Middleton'ın da dahil olduğunu söyledi.

Harry, ailesine ilk olarak Megan'la evleneceğini söylediğinde ailesinin ciddi bir şekilde bu evliliğe karşı çıktığını dile getirdi. Harry, Megan'ın kalbini bildiği için kendisinden vazgeçmediğini ve ailesinin de kabul etmekten başka çaresinin kalmadığını söyledi.

Çift ayrıca belgeselde ilişkileri hakkında konuşup ilişkilerinin ilk döneminde kapalı kapılar ardında öpüşürken çekilmiş fotoğrafları ve arkadaşları ile Cadılar Bayramı'nda giydikleri ilginç kıyafetlerle çekilmiş fotoğrafları paylaştı. Üçüncü bölümün tamamı bu akşam yayınlanacak.