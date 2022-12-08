Prens Harry ve eşi Meghan Markle'dan Kraliyet'e ağır suçlamalar! İngiliz medyası "Savaş açtılar" olarak yorumladı - Son Dakika
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Prens Harry ve eşi Meghan Markle'dan Kraliyet'e ağır suçlamalar! İngiliz medyası "Savaş açtılar" olarak yorumladı

08.12.2022 16:02

Netflix'in yayınladığı ve Kraliyet ailesine ağır ithamlarda bulunulan Prens Harry ve Megan Markle'ın belgeselinin üçüncü kısmında, Prens Harry ve Megan Markle'ın kraliyet ailesine skandal suçlamalarda bulundu. Herkesi şaşkına çeviren suçlamalar, İngiliz medyası tarafından "Kraliyet ailesine karşı yeni savaş" olarak yorumlandı.

Bu akşam yayınlanacak olan üçüncü bölüm fragmanında, Prens Harry, Kraliyet ailesinin Britanya adasındaki en büyükproblemi ırkçılık olduğunu söyledi. Harry, ayrıca Kraliyet ailesini çekilen belgesel için kendileri ile işbirliği yapmadıklarını söyleyerek eleştirdi.

Tüm dünya onları izledi! Asi Prens Harry ve eşi Meghan Markle'dan Kraliyet'e ağır suçlamalar

Megan Markle da, Kraliyet ailesi ile ilk tanıştığı zamanlar aile üyelerinin kendisini ten renginden dolayı yadırgadıklarını, buna Prens William ve Kate Middleton'ın da dahil olduğunu söyledi.

Tüm dünya onları izledi! Asi Prens Harry ve eşi Meghan Markle'dan Kraliyet'e ağır suçlamalar

Harry, ailesine ilk olarak Megan'la evleneceğini söylediğinde ailesinin ciddi bir şekilde bu evliliğe karşı çıktığını dile getirdi. Harry, Megan'ın kalbini bildiği için kendisinden vazgeçmediğini ve ailesinin de kabul etmekten başka çaresinin kalmadığını söyledi.

Tüm dünya onları izledi! Asi Prens Harry ve eşi Meghan Markle'dan Kraliyet'e ağır suçlamalar

Çift ayrıca belgeselde ilişkileri hakkında konuşup ilişkilerinin ilk döneminde kapalı kapılar ardında öpüşürken çekilmiş fotoğrafları ve arkadaşları ile Cadılar Bayramı'nda giydikleri ilginç kıyafetlerle çekilmiş fotoğrafları paylaştı. Üçüncü bölümün tamamı bu akşam yayınlanacak.

Tüm dünya onları izledi! Asi Prens Harry ve eşi Meghan Markle'dan Kraliyet'e ağır suçlamalar
Tüm dünya onları izledi! Asi Prens Harry ve eşi Meghan Markle'dan Kraliyet'e ağır suçlamalar
Tüm dünya onları izledi! Asi Prens Harry ve eşi Meghan Markle'dan Kraliyet'e ağır suçlamalar
Tüm dünya onları izledi! Asi Prens Harry ve eşi Meghan Markle'dan Kraliyet'e ağır suçlamalar
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Meghan Markle, Prens Harry, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Prens Harry ve eşi Meghan Markle'dan Kraliyet'e ağır suçlamalar! İngiliz medyası 'Savaş açtılar' olarak yorumladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prens Harry ve eşi Meghan Markle'dan Kraliyet'e ağır suçlamalar! İngiliz medyası "Savaş açtılar" olarak yorumladı - Son Dakika
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