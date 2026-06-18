Nişantaşı'nda görüntülenen Nez'den estetik açıklaması: Hayata bir kere geliyoruz - Son Dakika
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Nişantaşı'nda görüntülenen Nez'den estetik açıklaması: Hayata bir kere geliyoruz

18.06.2026 08:45
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Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı Nez, estetik doktoruna gittiğini ancak kendisine ihtiyaç olmadığı söylenerek geri gönderildiğini anlattı. Botoks yaptırdığını açıklayan ünlü isim, estetik operasyon geçirmediğini ancak ileride yaptırabileceğini söyledi. Özel hayatında aşk olmadığını belirten Nez, fit görünümünü ise düzenli spor yapmasına bağladı.

Ünlü şarkıcı Nez, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Estetikle ilgili soruları yanıtlayan sanatçı, botoks yaptırdığını ancak estetik operasyon geçirmediğini söyledi.

2000'li yılların başında çıkardığı şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nez, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, estetik konusundaki açıklamalarıyla dikkat çekti.

"ESTETİK DOKTORU GEREK YOK DEDİ"

Estetik doktoruna gittiğini anlatan Nez, "Estetik doktoruna gittim. 'Senin ihtiyacın yok' diyerek gönderdi" dedi.

Küçük dokunuşlar yaptırdığını ifade eden şarkıcı, insanların kendilerini nasıl iyi hissediyorlarsa o şekilde yaşamaları gerektiğini belirtti.

"BOTOKS YAPTIRDIM"

Nez, "Hayata bir kere geliyoruz. Kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız onu yapın. Botoks yaptırdım. Estetik yaptırmadım. Bir gün olabilir" ifadelerini kullandı.

Nişantaşı'nda görüntülenen Nez'den estetik açıklaması: Hayata bir kere geliyoruz

"AŞK YOK, SEÇİCİYİZ"

Özel hayatına ilişkin de konuşan ünlü isim, şu sıralar hayatında kimsenin olmadığını söyledi.

"Aşk yok, vakit de bulamadım. Aslında çok istiyorum ama olursa olur, olmazsa da yapacak bir şey yok. Eski kafamız yok artık, seçiciyiz. 'Hadi bir delilik yapalım' dönemlerini geçtik" diye konuştu.

"47 YAŞINDA BİR KADIN NASIL BÖYLE OLUR?"

Fit görünümünün sırrına da değinen Nez, sporun önemine dikkat çekti. Sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafın ardından çok sayıda yorum aldığını belirten şarkıcı, "Bugün bir fotoğraf paylaştım, herkes şok oldu. '47 yaşında bir kadın nasıl böyle olur?' diye şaşıracaklarına başka şeylere şaşırsınlar. Zayıflama iğnesiymiş, boş işler bunlar. Yaş ilerledikçe kas kaybediyoruz, ağırlık kaldıracaksınız" dedi.

Operasyon, Nişantaşı, Magazin, Spor, Nez, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nişantaşı'nda görüntülenen Nez'den estetik açıklaması: Hayata bir kere geliyoruz - Son Dakika

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