O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu

O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda ilk bölüm müthiş performanslara sahne olurken Cezayirli yarışmacı performansıyla hem jüriyi hem de izleyicilerin ağzını açık bıraktı.

EBRU GÜNDEŞ'İN TAKIMINA KATILDI

Wafa Benradja, O Ses Türkiye kör eleme turunda dört jüriyi döndürmeyi başardı. Raggamuffin adlı şarkıyı seslendiren yarışmacı, kendisine yarışma dışında da sahne imkanı vereceğini söyleyen Ebru Gündeş'i seçti. Yarışmacıyı takımına katan Gündeş, sevincini Wafa'ya sarılarak gösterdi.

WAFA BENRADJA KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021'e katılan Wafa Benradja, 25 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Cezayirli olan yarışmacı, şarkıcı ve söz yazarı, aynı zamanda veteriner. Türkiye'ye sekiz ay önce geldiğini söyleyen Wafa Benradja, boş zamanlarında tenis oynadığını söyledi. Ülkesinde profesyonel hentbol oyuncusu olduğunu da belirtti.