Ödül töreninde sahneye çağırılmayan Mabel Matiz'e Cem Yılmaz ve Hazal Kaya'dan destek geldi - Son Dakika
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Ödül töreninde sahneye çağırılmayan Mabel Matiz'e Cem Yılmaz ve Hazal Kaya'dan destek geldi

03.12.2022 10:37

Ödül vermesi için davet edildiği GQ Türkiye Ödül Töreni'nde Karakol klibine uygulanan sansür sebebiyle sahneye çağrılmadığını belirten Mabel Matiz'e ünlü isimlerden destek gecikmedi. Cem Yılmaz ve Hazal Kaya, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak Matizîn yanında olduklarını duyurdu.

GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri dün akşam görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede 2022 yılında başarıları ve stilleriyle dikkat çeken kadınlar ve erkekler seçildi. Törende ödül almak için sahneye çıkan Uraz Kaygılaroğlu, konuşma yaptığı esnada arkasında gülen Cem Yılmaz'ı uyarması damga vurdu. Törenin ardından uzun bir açıklama yapan Mabel Matiz, ödül vermek için çağrıldığını ancak sahneye çıkartılmadığını söyledi.

MABEL MATİZ: DAVET EDİLDİM AMA SAHNEYE ÇAĞRILMADIM

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Mabel Matiz, yaşananları şu sözlerle anlattı: "1-1.5 ay kadar önce GQ Türkiye ekibinden, Yılın İyileri ödül gecesinde ödüllerden birini takdim etmem yönünde bir rica ve teklif aldım. Bana bildirilen ve takdim edeceğim ödül sırasında, takdim için başka biri sahneye çağrıldı. Yazın "Karakol" klibiyle ilgili yaşanan sansür haberleri ve yoğun gündem sebebiyle GQ Türkiye ekibinin son gün benle ilgili takdimden vazgeçtiğini, gün boyu kendi içlerinde bunun görüşmelerinin/ tartışmalarının yapıldığını birinci ağızdan öğrendim" dedi.

Ödül töreninde sahneye çıkarılmayan Mabel Matiz'e Cem Yılmaz ve Hazal Kaya'dan destek

CEM YILMAZ'DAN DESTEK

Törende Uraz Kaygılaroğlu ile gerginlik yaşadığı ileri sürülen Cem Yılmaz, Mabel Matiz'in paylaşımına sessiz kalmadı. Kendi yaşadığı olaya atıfta bulunan Yılmaz, "Ah sevgili kardeşim, bunları konuşamazlar. Cem Uraz'a gülmüş eki ekii üküü yü konuşuyorlar, böyledir" dedi.

Ödül töreninde sahneye çıkarılmayan Mabel Matiz'e Cem Yılmaz ve Hazal Kaya'dan destek

CEM YILMAZ VE URAZ KAYGILAROĞLU ARASINDA NE OLDU?

Gecede rol aldığı dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uraz Kaygılaroğlu, Yılın Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü Cem Yılmaz'ın elinden alan Kaygılaroğlu, konuşma yaptığı esnada arkasında Yılmaz'ın gülmesine sinirlenerek "Ciddi bir şey konuşuyorum" diyerek uyarıda bulundu.

Ödül töreninde sahneye çıkarılmayan Mabel Matiz'e Cem Yılmaz ve Hazal Kaya'dan destek

HAZAL KAYA'DAN DA DESTEK GECİKMEDİ

Cem Yılmaz'ın ardından bir destek paylaşımı da Hazal Kaya'dan geldi. Instagram hesabından Matiz'in paylaşımını yayınlayan Kaya, "Canım benim iyi ki paylaştın. Bunları bilmemiz önemli" dedi.

Ödül töreninde sahneye çıkarılmayan Mabel Matiz'e Cem Yılmaz ve Hazal Kaya'dan destek

GQ TÜRKİYE: MABEL MATİZ'DEN ÖZÜR DİLERİZ

Mabel Matiz'in paylaşımının ardından bir açıklamada GQ Türkiye'den geldi. Matiz'in GQ Türkiye'nin kapağına verdiği pozun yer aldığı açıklamada "Yaşanan talihsizlikle, ifade edildiği şekilde bir kastımız olmasa da son derece nazik bir dille organizasyondan kaynaklanan hatamızı ortaya koyan sevgili Mabel Matiz'i üzdüğümüz için özür dileriz. Bize her daim ilham veren Mabel'i anlıyoruz, bir arada, güzel ve aydınlık bir gelecek hayalini paylaşıyoruz" denildi.

Sansür sebebiyle Mabel Matiz'i sahneye çıkarmadıkları söylenen GQ Türkiye'den ilk açıklama: Organizasyon kaynaklı sorun oldu, özür dileriz Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, katıldığı GQ Ödül Töreninde Karakol klibi yüzünden sansürlendi Ödül töreninde kaza geçiren eski eşinden bahseden Uraz Kaygılaroğlu, arkasında gülen Cem Yılmaz'a tepki gösterdi
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Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, katıldığı GQ Ödül Töreninde Karakol klibi yüzünden sansürlendi Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, katıldığı GQ Ödül Töreninde Karakol klibi yüzünden sansürlendi Sansür sebebiyle Mabel Matiz'i sahneye çıkarmadıkları söylenen GQ Türkiye'den ilk açıklama: Organizasyon kaynaklı sorun oldu, özür dileriz Sansür sebebiyle Mabel Matiz'i sahneye çıkarmadıkları söylenen GQ Türkiye'den ilk açıklama: Organizasyon kaynaklı sorun oldu, özür dileriz

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Son Dakika Magazin Ödül töreninde sahneye çağırılmayan Mabel Matiz'e Cem Yılmaz ve Hazal Kaya'dan destek geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ödül töreninde sahneye çağırılmayan Mabel Matiz'e Cem Yılmaz ve Hazal Kaya'dan destek geldi - Son Dakika
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