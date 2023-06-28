Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas, bikinili pozlarıyla dikkat çekti - Son Dakika
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Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas, bikinili pozlarıyla dikkat çekti

Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas, bikinili pozlarıyla dikkat çekti

28.06.2023 10:03

Ömer dizisinde Süreyya rolünü oynayan Simay Barlas, tatil sezonunu açarak sosyal medya hesabında bikinili pozlarını paylaştı. Oyuncunun güzelliği ve fiziği takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar, Barış Falay, Onur Bilge, Serpil Gül, Gülçin Kültür Şahin, Muharrem Türkseven, Gamze Karaduman, Melike Güner ve Zerrin Sümer'in paylaştığı Ömer dizisinde Süreyya rolünü oynayan ve güzelliğiyle her fırsatta adından söz ettiren Simay Barlas, tatil sezonunu açtı. Fiziğiyle kendine hayran bırakan oyuncu, sosyal medya hesabında peş peşe bikinili pozlarını paylaştı.

GÜZELLİĞİLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Sezon finaliyle Ömer dizisinden ayrılan oyuncu, yeni sezon öncesi soluğu tatilde aldı. Yunan Adaları'na giden genç oyuncu, plajda bikinisiyle peş peşe pozlar verdi. Desenli bikinisi ve fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, pozlarını da 1,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Oyuncunun güneş emojisiyle yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Simay Barlas'ın tatil pozları...

Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas, bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı
Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas, bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı
Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas, bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı
Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas, bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı
Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas, bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı
Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas, bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı
Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas, bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı
Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas, bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı
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Simay Barlas, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas, bikinili pozlarıyla dikkat çekti - Son Dakika


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