Orlando Bloom, Katy Perry ayrılığının ardından 21 yaş küçük sevgilisi Luisa Laemmel ile görüntülendi - Son Dakika
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Orlando Bloom, Katy Perry ayrılığının ardından 21 yaş küçük sevgilisi Luisa Laemmel ile görüntülendi

Orlando Bloom, Katy Perry ayrılığının ardından 21 yaş küçük sevgilisi Luisa Laemmel ile görüntülendi
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Orlando Bloom, dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ile 9 yıllık birlikteliğinin sona ermesinin ardından yeni sevgilisi olduğu iddia edilen İsviçreli model Luisa Laemmel ile İtalya tatilinde objektiflere yansıdı. 49 yaşındaki oyuncu ile 28 yaşındaki modelin plajdaki romantik anları dikkat çekti.

Hollywood yıldızı Orlando Bloom, özel hayatıyla yeniden gündemde. Ünlü oyuncu, kendisinden 21 yaş küçük model Luisa Laemmel ile İtalya'da tatil yaparken görüntülendi.

Orlando Bloom, <a class='keyword-sd' href='/katy-perry/' title='Katy Perry'>Katy Perry</a> ayrılığının ardından 21 yaş küçük sevgilisi Luisa Laemmel ile görüntülendi

Deniz ve güneşin tadını çıkaran çift, sahilde samimi görüntüler verdi. Siyah yüzme şortu tercih eden Bloom, fit görünümü ve kaslı fiziğiyle dikkat çekerken, 28 yaşındaki Laemmel siyah bikinisiyle objektiflere yansıdı.

Orlando Bloom, Katy Perry ayrılığının ardından 21 yaş küçük sevgilisi Luisa Laemmel ile görüntülendi

Denizin içinde birbirlerine sarılan çiftin romantik halleri dikkat çekti. İkilinin yüzme sırasında şakalaştığı ve keyifli vakit geçirdiği görüldü.

21 YAŞ FARKLARI GÜNDEMDE

Orlando Bloom ile Luisa Laemmel arasındaki 21 yaş farkı magazin dünyasında da konuşulan konular arasında yer aldı. 49 yaşındaki oyuncu ve 28 yaşındaki model, ilişkilerini büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Orlando Bloom, Katy Perry ayrılığının ardından 21 yaş küçük sevgilisi Luisa Laemmel ile görüntülendi

Çiftin ilk kez Şubat ayında birlikte görüntülendiği ve o tarihten bu yana sessiz bir ilişki yürüttüğü öne sürülüyor. İkilinin daha önce Milano Erkek Moda Haftası'nda da birlikte vakit geçirdiği biliniyor.

Orlando Bloom, Katy Perry ayrılığının ardından 21 yaş küçük sevgilisi Luisa Laemmel ile görüntülendi

KATY PERRY İLE 9 YILLIK BİRLİKTELİĞİ SONA ERMİŞTİ

Orlando Bloom, dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ile yaşadığı 9 yıllık birlikteliğin ardından 2025 yılında yollarını ayırmıştı.

Çiftin bu birliktelikten Ağustos 2020'de dünyaya gelen Daisy Dove Bloom adında bir kızları bulunuyor. 5 yaşındaki Daisy'nin babası olan Orlando Bloom, Katy Perry ile ebeveynlik bağını sürdürüyor.

Orlando Bloom'un ayrıca eski eşi Miranda Kerr ile olan ilişkisinden Flynn Christopher Bloom adında bir oğlu bulunuyor. 2011 doğumlu Flynn, 15 yaşında.

Katy Perry ayrılık sürecini anlattı

Katy Perry, Orlando Bloom ile ayrılığının ardından yaşadığı zorlu dönemi çeşitli röportajlarında anlattı. Ünlü şarkıcı, geçen yılın hayatındaki en zor ancak aynı zamanda kendisini dönüştüren dönemlerden biri olduğunu ifade etti.

Perry, yaşadığı sürecin ardından hayatında yeni bir denge kurmaya çalıştığını ve bu dönemin kendisine önemli dersler verdiğini söyledi.

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Son Dakika Magazin Orlando Bloom, Katy Perry ayrılığının ardından 21 yaş küçük sevgilisi Luisa Laemmel ile görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orlando Bloom, Katy Perry ayrılığının ardından 21 yaş küçük sevgilisi Luisa Laemmel ile görüntülendi - Son Dakika
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