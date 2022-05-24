Oryantal Didem, sokağa tezgah açıp kıyafetlerini sattı! Gelirin bir kısmı sokak hayvanlarına bağışlanacak - Son Dakika
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Oryantal Didem, sokağa tezgah açıp kıyafetlerini sattı! Gelirin bir kısmı sokak hayvanlarına bağışlanacak

24.05.2022 17:13

Yaşadığı maddi sıkıntılarla gündem olan oryantal Didem Kınalı, Cihangir'de sokak ortasına tezgah açarak kullanmadığı kıyafetlerini satmaya başladı. Kınalı, zamanında binlerce liralara aldığı kıyafetlerini 50-100 TL gibi fiyatlara satarak gelirinin bir bölümünü sokak hayvanlarına bağışladı.

'Oryantal Didem' olarak adını tüm Türkiye'ye duyuran Didem Kınalı, önceki gün kıyafetlerini sergi haline getirerek, Cihangir sokaklarında sokak hayvanları için satışa sundu.

KIYAFETLERİNİ SATTI

Pandemi nedeniyle uzun süre işsiz kalan hatta geçtiğimiz sene kira ve faturalarının ödenmesi için e-devlet üzerinden yardım başvurusu yapan Didem Kınalı, sokak hayvanları için harekete geçti. Hayvanları çok seven Didem, pazar günü erken saatte kalkarak binlerce lira harcayarak aldığı kıyafetlerini 50 TL, 100 TL gibi rakamlara hiç düşünmeden hayvanlar uğruna sattı. Kınalı, elde elde gelirinin yarısını sokak hayvanlarına mama almak için kullanacağını söyledi.

KİRA VE FATURALARI İÇİN YARDIM BAŞVURUSU YAPMIŞTI

Uzun süre işsiz kaldığı için zor günler geçiren Kınalı, geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek, "Bir yıldır para kazanamıyorum. E-Devlet üzerinden evimin kirası ve faturalarımın ödenmesi için başvuru yaptım. Sağ olsun menajerim Haluk Şentürk bana yardım etti. Dans okulumu kapattım. Hiçbir gelirim yok, zor durumdayım. Hiç gelirim yok. Allah sonumuzu hayreylesin" demişti.

Oryantal Didem Kınalı, sokak ortasında kıyafetlerini sattı
Oryantal Didem Kınalı, sokak ortasında kıyafetlerini sattı
Oryantal Didem Kınalı, sokak ortasında kıyafetlerini sattı
Oryantal Didem Kınalı, sokak ortasında kıyafetlerini sattı
Oryantal Didem Kınalı, sokak ortasında kıyafetlerini sattı
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Oryantal Didem, sokağa tezgah açıp kıyafetlerini sattı! Gelirin bir kısmı sokak hayvanlarına bağışlanacak - Son Dakika


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