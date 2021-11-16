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Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı - Son Dakika

Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı

16.11.2021 14:29

İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü, 1 cip 2 otomobil olan araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatarak, yarış yaptı. Yarışan araçlardan birinin Selin Cigerci'den kısa süre önce boşanan Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesabında paylaştığı lüks otomobil olduğu görüldü.

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu. Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu.

LÜKS ARABA GÖKHAN ÇIRA'YA AİT ÇIKTI

Öte yandan 34 LMB 01 plakalı lüks otomobilin Selin Cigerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesabında paylaştığı otomobil olduğu görüldü. Lüks otomobildeki yarış yapan sürücü kaydın son bölümünde kendisini görüntüleyen kişiye el hareketi de yapıyor. Görüntülerde sürücünün kim olduğu ise belli olmuyor. Polisin otoyol trafiğini tehlikeye atan sürücüleri arama çalışması başlattığı öğrenildi.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Gökhan Çıra, lüks arabasıyla da sık sık paylaşım yapıyor.

İşte Çıra'nın bazı pozlar...

Otoyol'da makas atan yarışan lüks araç Gökhan Çıra'ya ait çıktı
Otoyol'da makas atan yarışan lüks araç Gökhan Çıra'ya ait çıktı
Otoyol'da makas atan yarışan lüks araç Gökhan Çıra'ya ait çıktı

Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı

İstanbul Havalimanı, Gökhan Çıra, Otomobil, Tragger, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı - Son Dakika
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