Oyuncu Birce Akalay'dan Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu'na destek: Bu kaos bir gün bitecek elbet - Son Dakika
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Oyuncu Birce Akalay'dan Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu'na destek: Bu kaos bir gün bitecek elbet

08.05.2023 09:37

Oyuncu Birce Akalay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da taşlı saldırıya uğramasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sevdiğini söyleyen Akalay, "Kalbimde bir yerlerde hasretini duyduğum ülkeme az kaldı. Yolumuz sevgi ve adalet yolu. Bizler de sizler gibi kudretli ve inançlıyız ki bu kötülük, bu kaos bir gün bitecek elbet" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da seçim otobüsü üzerinde konuşma yaptığı esnada kalabalık bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Konuşmasını yarıda kesmek zorunda kalan İmamoğlu'na ünlü isimlerden destek mesajları gelmeye devam ediyor. Rol aldığı sayısız projedeki başarısıyla adından söz ettiren Birce Akalay da saldırıya sessiz kalmadı.

"SALDIRIYI TÜM KALBİMLE KINIYORUM"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımında duyduğu üzüntüyü dile getiren başarılı oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Erzurum'da Sn. İmamoğlu'na yönelik saldırıyı tüm kalbimle kınıyorum. Maalesef insanların canına kast edebilecek seviyede vandalizm ve fanatizimi 'Milliyetçilik' ile karıştıran kişiler, derdini konuşarak ya da tartışarak dile getirebilecek eğitim ve gelişmişlik düzeyine ulaşmanın, bunun için çok çalışmanın, gerçek Milliyetçilik olduğunu biliyor olsalardı. Güzel kardeşim, bizleri şiddete ve vandallığa sürükleyen hiçbir tavır Atatürk İlke ve İnkılapları'ndaki 'Milliyetçilik' ilkesi ile örtüşemez.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUZ KEMAL KILIÇDAROĞLU"

Tüm bu çaba içimizdeki vatan sever duygularımızı kullanmak içindir. Umarım yakın zamanda ülkemizde her düşüncenin kendini özgürce ifade edebildiği, her gencin hakkı olan eğitim ve öğretimin daha ulaşılabilir olduğu, sevgi ve adaleti merkezine alan demokrasi kalemlerinin artık ülkemiz için huzuru inşa ettiği günlere kavuşabiliriz. Sizi çok seviyoruz Sn. Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu öncelikle sade bir vatandaş olarak söylemek isterim. Kalbimde bir yerlerde hasretini duyduğum ülkeme az kaldı. Yolumuz sevgi ve adalet yolu. Bizler de sizler gibi kudretli ve inançlıyız ki bu kötülük, bu kaos bir gün bitecek elbet."

Birce Akalay'dan Ekrem İmamoğlu'nun taşlı saldırıya uğramasına tepki: Bu kaos bir günde bitecek elbet
Birce Akalay'dan Ekrem İmamoğlu'nun taşlı saldırıya uğramasına tepki: Bu kaos bir günde bitecek elbet
YORUMLAR (2)
  • Zekeriya Fırat: Bunlar sanatçı musveddesi , sanatçıdan yalaka olmaz demişlerdi.bunlar Kendi yalakalarina laf etmezler.hergun biri çıkıyor.dun Musti, bugün bu, yarında kırmızi Kafa çıkar Cevap Yaz 51 24 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Oyuncu Birce Akalay'dan Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu'na destek: Bu kaos bir gün bitecek elbet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Birce Akalay'dan Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu'na destek: Bu kaos bir gün bitecek elbet - Son Dakika
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