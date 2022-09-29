Hande Erçel'in tedavi gören yeğeni Aylin Mavi'nin görüntülerinin izinsiz kullanılması baba Caner Yıldırım'ı sinirlendirdi: Şikayet edeceğiz

Rol aldığı projelerdeki başarısının yanı sıra ailesiyle sık sık gündeme gelen Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin kanserle mücadele ettiği ortaya çıktı. Sağlık durumundan dolayı sosyal medyada gündem olan Mavi'nin görüntülerinin kullanılması aileyi sinirlendirdi.

GAMZE ERÇEL: TEDAVİYE BAŞLADIK, GAYET İYİ

Kızının hastalığını doğrulayan anne Gamze Erçel, "İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi'de gayet iyi" açıklamasını yaptı.

CANER YILDIRIM: MAVİ'NİN GÖRÜNTÜLERİNİ KULLANAN SİTELERE DAVA AÇACAĞIZ

Sosyal medyada kızlarının duygusal fon müziği kullanarak görüntülerinin yayınlanmasına sinirlenen baba Caner Yıldırım, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sitem etti. Kızının görüntülerini izinsiz paylaşan sitelere dava açacaklarını söyleyen Yıldırım, "Bir daha ailemize ait video ve görselleri kullanarak hassas bir konu olan sağlık durumu üzerinden dramatik cümle, müzik ve editlerle kamuoyunun dikkatini çekecek videolar ve görseller ile takipçi kazanmak adına paylaşım yapan magazin sayfaları hakkında suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.