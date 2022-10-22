Hazar Ergüçlü, savunmasında "Gülşen olmanın cezasını çekiyorum" diyen Gülşen'e destek oldu: Kendin olmanın hep bir cezası var burada - Son Dakika
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Hazar Ergüçlü, savunmasında "Gülşen olmanın cezasını çekiyorum" diyen Gülşen'e destek oldu: Kendin olmanın hep bir cezası var burada

22.10.2022 11:42

Oyuncu Hazar Ergüçlü, İmam Hatiplilere karşı sarf ettiği sözlerden dolayı yargılanan Gülşen'e, sosyal medya hesabından destek verdi. Şarkıcının "Bunları, hayatta 'Gülşen' olarak var olmamın cezalandırılması olarak görüyorum" sözlerine atıfta bulunan genç oyuncu, "Kendin olmanın hep bir cezası var burada" dedi.

Nisan ayında verdiği konserde İmam Hatiplilerle ilgili söylediklerinden dolayı 4 gün hapis yatan Gülşen, dün hakim karşısına çıktı. Savunma yapan şarkıcı, "Kadınlığım, bedenim ve anneliğim üzerinden defalarca sözel olarak linç ve istismara uğradım. Ben bunları bu hayatta Gülşen olarak var olmanın cezası olarak görüyorum" dedi. Gülşen'in bu sözlerine oyuncu Hazar Ergüçlü'den destek gecikmedi.

HAZAR ERGÜÇLÜ: KENDİN OLMANIN CEZASI VAR

Hem dijitalde hem de ekranda bir dizisi bulunan Hazar Ergüçlü, Gülşen'in bu sözlerine sessiz kalamayarak Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Gülşen'e destek olan Ergüçlü, "Kendin olmanın hep bir cezası var burada" ifadelerini kullandı.

Hazar Ergüçlü'den savunmasında 'Gülşen olmanın cezasını çekiyorum' diyen Gülşen'e destek

GÜLŞEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan dava açılan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, dün hakim karşısına çıktı. Savunmasına suçsuz olduğunu söyleyerek başlayan şarkıcı; kadınlığı, bedeni, eş ve anneliği, giyim ve kuşamı üzerinden defalarca sözel olarak linç ve istismara uğradığını, hatta hedef gösterildiğini ifade ederek, duygu ve düşüncelerini özgürce dile getirmekten çekinmediğini söyledi.

Hazar Ergüçlü'den savunmasında 'Gülşen olmanın cezasını çekiyorum' diyen Gülşen'e destek

Mahkeme, sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına, ikametine en yakın karakola imza atması şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti. Sanığın duruşmalara katılma zorunluluğunu da kaldıran mahkeme, sanık avukatının olaya ilişkin sunduğu görüntünün bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Hazar Ergüçlü'den savunmasında 'Gülşen olmanın cezasını çekiyorum' diyen Gülşen'e destek
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Hazar Ergüçlü, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hazar Ergüçlü, savunmasında 'Gülşen olmanın cezasını çekiyorum' diyen Gülşen'e destek oldu: Kendin olmanın hep bir cezası var burada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hazar Ergüçlü, savunmasında "Gülşen olmanın cezasını çekiyorum" diyen Gülşen'e destek oldu: Kendin olmanın hep bir cezası var burada - Son Dakika
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