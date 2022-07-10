Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün mini bikinisi olay oldu! "Hiç giymeseydin, incir yaprağı da alternatif" yorumu dikkat çekti - Son Dakika
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Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün mini bikinisi olay oldu! "Hiç giymeseydin, incir yaprağı da alternatif" yorumu dikkat çekti

10.07.2022 12:13

"Saklı" dizisinde hayat verdiği "Aslı" karakteriyle gündeme gelen oyuncu Hazar Ergüçlü, yaptığı tatil paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Cesur mini bikinisiyle çektirdiği fotoğraflarını paylaşan Ergüçlü hakkında, "Hiç giymeseydin, incir yaprağı da alternatif" tarzında yorumlar yapılması dikkat çekti..

Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, tatil sezonunu açtı. Genç oyuncunun paylaşımı ise olay oldu.

TERS BİKİNİ MODASINA UYDU

Sevgilisi Onur Ünlü'yle aralarındaki yaş farkı çok konuşulan Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncu, son dönemde moda olan ters bikinisiyle dikkat çekti.

Mini bikinisiyle poz veren Hazar Ergüçlü'ye eleştiri yağdı: İncir yaprağı da alternatif

ELEŞTİRİ YAĞDI

Mini bikinisiyle boy boy poz veren oyuncu iddialı paylaşımıyla eleştirilerin hedefi oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Ergüçlü'ye "İncir yaprağı da alternatif, hiç giymeseydin" tarzında yorumlar yaptı.

Mini bikinisiyle poz veren Hazar Ergüçlü'ye eleştiri yağdı: İncir yaprağı da alternatif
Mini bikinisiyle poz veren Hazar Ergüçlü'ye eleştiri yağdı: İncir yaprağı da alternatif
Mini bikinisiyle poz veren Hazar Ergüçlü'ye eleştiri yağdı: İncir yaprağı da alternatif
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Son Dakika Magazin Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün mini bikinisi olay oldu! 'Hiç giymeseydin, incir yaprağı da alternatif' yorumu dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün mini bikinisi olay oldu! "Hiç giymeseydin, incir yaprağı da alternatif" yorumu dikkat çekti - Son Dakika
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