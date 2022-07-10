Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, tatil sezonunu açtı. Genç oyuncunun paylaşımı ise olay oldu.
Sevgilisi Onur Ünlü'yle aralarındaki yaş farkı çok konuşulan Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncu, son dönemde moda olan ters bikinisiyle dikkat çekti.
Mini bikinisiyle boy boy poz veren oyuncu iddialı paylaşımıyla eleştirilerin hedefi oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Ergüçlü'ye "İncir yaprağı da alternatif, hiç giymeseydin" tarzında yorumlar yaptı.
Son Dakika › Magazin › Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün mini bikinisi olay oldu! 'Hiç giymeseydin, incir yaprağı da alternatif' yorumu dikkat çekti - Son Dakika