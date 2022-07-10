Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün mini bikinisi olay oldu! "Hiç giymeseydin, incir yaprağı da alternatif" yorumu dikkat çekti

Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, tatil sezonunu açtı. Genç oyuncunun paylaşımı ise olay oldu.

TERS BİKİNİ MODASINA UYDU

Sevgilisi Onur Ünlü'yle aralarındaki yaş farkı çok konuşulan Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncu, son dönemde moda olan ters bikinisiyle dikkat çekti.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Mini bikinisiyle boy boy poz veren oyuncu iddialı paylaşımıyla eleştirilerin hedefi oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Ergüçlü'ye "İncir yaprağı da alternatif, hiç giymeseydin" tarzında yorumlar yaptı.