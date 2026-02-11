Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
Magazin

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu
11.02.2026 11:56
Gece yarısı evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın kalp krizinden vefat ettiği belirlendi. 45 yaşındaki oyuncu "Poyraz Karayel", "Muhteşem Yüzyıl", "Kuruluş Osman" gibi çok sayıda dizi ve filmde rol almıştı.

45 yaşındaki ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan dün gece kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KALP KRİZİNDEN VEFAT ETTİ

Kanbolat Görkem Arslan, dün gece saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'in ölüm nedeni belli oldu

Kanbolat Görkem Arslan, 'Çemberimde Gül Oya', 'Poyraz Karayel', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Hayat Bazen Tatlıdır', 'Kuruluş Osman' ve 'Tatar Ramazan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'in ölüm nedeni belli oldu

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

4 Kasım 1980'de Düzce'de dünyaya gelen Kanbolat Görkem Arslan, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1998 yılından itibaren tiyatro sahnelerinde rol alan Arslan, oyunculuk kariyerini hem sahnede hem de kamera önünde sürdürdü.

TELEVİZYON KARİYERİNE 2004'TE BAŞLADI

Arslan, televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında yayınlanan "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle adım attı. Ardından "Hatırla Sevgili", "Asi", "Ezel", "Yer Gök Aşk", "Poyraz Karayel", "Hayat Bazen Tatlıdır" ve "Kuruluş Osman" gibi çok sayıda yapımda rol aldı.

SİNEMA VE KISA FİLM PROJELERİ

Arslan, sinemada da çeşitli projelerde yer aldı. "Daire", "Yurt", "Teslimiyet", "Hayatın Tuzu" ve "Enes Batur Gerçek Kahraman" gibi filmlerde rol üstlendi. Ayrıca "Yuva" ve "Ayak Altında" adlı kısa filmlerde de kamera karşısına geçti.

Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Arslan, "Uyarca", "Öküz", "Köpeklerin İsyan Günü" ve "Tatyana" gibi oyunlarda sahne aldı. Uzun yıllar boyunca sahne deneyimini televizyon ve sinema projeleriyle birlikte yürüttü.

Magazin, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sedat Keskin Sedat Keskin:
    zorla yapılan aşılar aynı şekilde babamı kaybettik kalp krizi ve hiçbir sağlık sorunu yoktu 39 3 Yanıtla
  • Recep Recep:
    Allah rahmet eylesin 41 1 Yanıtla
  • Onc.263562 Onc.263562:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 23 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
