Oyuncu Serkan Keskin, 4 aylık hamile arkadaşı Demet Evgar'ın karnını öpücüklere boğdu - Son Dakika

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Birbirinden ünlü isimler, 41. İstanbul Film Festivali'nin " Zeki Müren'de Bizi Görecek" sloganıyla yapılan partide sahneye çıktı. Serkan Keskin ve Demet Evgar, gecenin açılış konserini Zeki Müren'in 'Muhtacım' şarkısı ile yaptı. Sahnedeki uyumlu halleriyle izleyenleri eğlendiren ikili, büyük beğeni topladı.

KARNINDAN ÖPTÜ

Serkan Keskin, bir ara 4 aylık hamile olan Demet Evgar'ı karnından öptü. İkilinin bu eğlenceli anları geceye damga vurdu. Sargılı koluyla dikkat çeken Serkan Keskin, bu durumu soran muhabirlere "İki gün önce yürürken ayağım kaydı, sırt üstü düştüm. Omzum çıktı" dedi.

BEBEĞİNİN ADI BİLE BELLİ

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren Demet Evgar, 1 ay önce Levent Babataş ile nikah masasına oturdu. Hamile olan Evgar, sadece yakın çevresinin katıldığı düğün töreninde doyasıya dans etti. Şimdilerde 4 aylık hamile olan oyuncu, doğacak kızına Mavi adını koymayı düşünüyor.