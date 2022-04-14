Oyuncu Serkan Keskin, 4 aylık hamile arkadaşı Demet Evgar'ın karnını öpücüklere boğdu - Son Dakika
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Oyuncu Serkan Keskin, 4 aylık hamile arkadaşı Demet Evgar'ın karnını öpücüklere boğdu

14.04.2022 07:44

Oyuncu Demet Evgar ve Serkan Keskin, Zeki Müren Gecesi'nde bir araya gelerek aynı sahneyi paylaştı. Sargılı koluyla dikkatleri üzerine çeken Keskin, konserin ilerleyen dakikalarında 4 aylık hamile olan Demet Evgar'ı karnından öptü.

Birbirinden ünlü isimler, 41. İstanbul Film Festivali'nin " Zeki Müren'de Bizi Görecek" sloganıyla yapılan partide sahneye çıktı. Serkan Keskin ve Demet Evgar, gecenin açılış konserini Zeki Müren'in 'Muhtacım' şarkısı ile yaptı. Sahnedeki uyumlu halleriyle izleyenleri eğlendiren ikili, büyük beğeni topladı.

KARNINDAN ÖPTÜ

Serkan Keskin, bir ara 4 aylık hamile olan Demet Evgar'ı karnından öptü. İkilinin bu eğlenceli anları geceye damga vurdu. Sargılı koluyla dikkat çeken Serkan Keskin, bu durumu soran muhabirlere "İki gün önce yürürken ayağım kaydı, sırt üstü düştüm. Omzum çıktı" dedi.

Sahnede eğlenceli anla! Oyuncu Serkan Keskin, 4 aylık hamile Demet Evgar'ın karnını öptü

BEBEĞİNİN ADI BİLE BELLİ

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren Demet Evgar, 1 ay önce Levent Babataş ile nikah masasına oturdu. Hamile olan Evgar, sadece yakın çevresinin katıldığı düğün töreninde doyasıya dans etti. Şimdilerde 4 aylık hamile olan oyuncu, doğacak kızına Mavi adını koymayı düşünüyor.

Sahnede eğlenceli anla! Oyuncu Serkan Keskin, 4 aylık hamile Demet Evgar'ın karnını öptü
Sahnede eğlenceli anla! Oyuncu Serkan Keskin, 4 aylık hamile Demet Evgar'ın karnını öptü
Sahnede eğlenceli anla! Oyuncu Serkan Keskin, 4 aylık hamile Demet Evgar'ın karnını öptü
Sahnede eğlenceli anla! Oyuncu Serkan Keskin, 4 aylık hamile Demet Evgar'ın karnını öptü
Sahnede eğlenceli anla! Oyuncu Serkan Keskin, 4 aylık hamile Demet Evgar'ın karnını öptü
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Film Festivali, Serkan Keskin, Demet Evgar, Zeki Müren, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oyuncu Serkan Keskin, 4 aylık hamile arkadaşı Demet Evgar'ın karnını öpücüklere boğdu - Son Dakika


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