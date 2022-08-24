Ünlü oyuncu Sinem Uslu, kemoterapi tedavisi gören annesi kan bağışında bulunulmasını istedi - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Sinem Uslu, kemoterapi tedavisi gören annesi kan bağışında bulunulmasını istedi

24.08.2022 15:22
Ünlü oyuncu Sinem Uslu, kemoterapi tedavisi gören annesi kan bağışında bulunulmasını istedi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kemoterapi tedavisi gören annesi Zuhal Öztürk için kan çağrısında bulunan ünlü oyuncu Sinem Uslu, annesi hakkında bilgi vererek sevenlerinden dua istedi.

2016 yılında yapımcı Mustafa Uslu ile nikah masasına oturan ve 2019 yılında ikiz çocuklarını kucağına aldıktan sonra gözlerden uzak bir hayat süren oyuncu Sinem Uslu, annesi için sevenlerinden yardım istedi.

"KEMOTERAPİYE BAŞLADIK"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla annesinin aylardır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini söyleyen Sinem Uslu, "Annem Ferhan Zuhal Öztürk, 8 aydır KMML (Kemik iliğinin kan üretmemesi) tedavisi görüyordu. Ayda bir iğneyle yapılan tedavi olumlu sonuç veriyor derken bir anda 'Akut Lösemi' denilen AML hastalığına evirildi. Üç gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladık. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde zorlu bir sürece girdik" dedi.

"ANNEM İÇİN KAN VE TROMBOSİT BAĞIŞINA İHTİYACIMIZ VAR"

Annesi için kan çağrısında bulunan oyuncu, "Bu süreçte düşen kan değerleri ve trombositleri yüzünden kan ve aferez trombosit bağışına ihtiyaç duyuyoruz. Tek seferlik değil, kan bağışlarının sürekliği önemli, kanın kendini yenilemesi için. Annemin kan grubu 0+... Diğer kan grubuna ait bağışçıların bağışları da bizim için çok önemli çünkü değişimle daha çabuk kendi grubumuzdaki kana ulaşabiliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

"BAĞIŞÇILARIN DESTEKLERİ ÇOK ÖNEMLİ"

Yeni bir kan çağrısında bulunan Sinem Uslu, şu ifadeleri kullandı: "Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi hematoloji bölümünde tedavi gören annem Ferhan Zuhal Öztürk için düzenli olarak kan ve trombosit ihtiyacı yaşamaktayız. Kan grubu 0+. Fakat diğer kan grubundaki bağışçıların destekleri de bizim için çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ederiz."

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Sinem Uslu, kemoterapi tedavisi gören annesi kan bağışında bulunulmasını istedi - Son Dakika


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