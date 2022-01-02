Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'in sahne kıyafetlerine yorum : Çok beğeniyorum

45 yaşındaki şarkıcı Gülşen ile aranjör Ozan Çolakoğlu, 2016'da dünyaevine girmiş, bir yıl sonra oğulları Azur'u kucaklarına almışlardı. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftten Çolakoğlu, son dönemde magazin gündeminden düşmeyen eşinin sahne kıyafetleri hakkında konuştu.

"GÜLŞEN HANIM'I ÇOK BEĞENİYORUM"

Ozan Çolakoğlu, yurt dışından gelen kız kardeşi ile birlikte önceki gün Arnavutköy'de bir mekanda kahvaltı yaparken görüntülendi. Kahvaltı sonrası mekandan çıkış yapan ünlü aranjör, aracına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ozan Çolakoğlu, eşi Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında yapılan yorumları da değerlendirdi. Eşine destek çıkan Çolakoğlu, "Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hararet boyutuna erişmedikçe yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum" dedi.

İşte Gülşen'in bazı sahne kıyafetleri...