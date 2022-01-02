Üye Girişi
Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'in sahne kıyafetlerine yorum : Çok beğeniyorum - Son Dakika

Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'in sahne kıyafetlerine yorum : Çok beğeniyorum

02.01.2022 14:40

Başarılı şarkıcı Gülşen, son zamanlarda sahnelerinde tercih ettiği cesur kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ozan Çolakoğlu da fiziğiyle göz kamaştıran eşi Gülşen'in sahne kıyafetleri için "Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum" sözlerini kullandı.

45 yaşındaki şarkıcı Gülşen ile aranjör Ozan Çolakoğlu, 2016'da dünyaevine girmiş, bir yıl sonra oğulları Azur'u kucaklarına almışlardı. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftten Çolakoğlu, son dönemde magazin gündeminden düşmeyen eşinin sahne kıyafetleri hakkında konuştu.

"GÜLŞEN HANIM'I ÇOK BEĞENİYORUM"

Ozan Çolakoğlu, yurt dışından gelen kız kardeşi ile birlikte önceki gün Arnavutköy'de bir mekanda kahvaltı yaparken görüntülendi. Kahvaltı sonrası mekandan çıkış yapan ünlü aranjör, aracına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ozan Çolakoğlu, eşi Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında konuştu: Çok beğeniyorum

Ozan Çolakoğlu, eşi Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında yapılan yorumları da değerlendirdi. Eşine destek çıkan Çolakoğlu, "Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hararet boyutuna erişmedikçe yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum" dedi.

İşte Gülşen'in bazı sahne kıyafetleri...

Ozan Çolakoğlu, eşi Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında konuştu: Çok beğeniyorum
Ozan Çolakoğlu, eşi Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında konuştu: Çok beğeniyorum
Ozan Çolakoğlu, eşi Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında konuştu: Çok beğeniyorum
Ozan Çolakoğlu, eşi Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında konuştu: Çok beğeniyorum
Ozan Çolakoğlu, eşi Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında konuştu: Çok beğeniyorum
YORUMLAR
500

Ozan Çolakoğlu, Evlilik, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'in sahne kıyafetlerine yorum : Çok beğeniyorum - Son Dakika Magazin


Evin çatısına çıkan genç, amcasını iple asılı halde buldu Evin çatısına çıkan genç, amcasını iple asılı halde buldu         
14:38
Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin         
14:04
Kangalın kuzuyu emzirmesi duygulandırdı Kangalın kuzuyu emzirmesi duygulandırdı         
11:33
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı         
11:06
Hakan Hatipoğlu'nun survivor performans sıralaması yapması erkek yarışmacıları kızdırdı Hakan Hatipoğlu'nun survivor performans sıralaması yapması erkek yarışmacıları kızdırdı         
10:40
İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı         
10:33
Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada hız göstergesi 180'de takılı kalmış Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada hız göstergesi 180'de takılı kalmış         
10:30
Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten Doğal gaz faturalarının yüzde 50'si, elektriğin ise yüzde 25'i devletten         
10:11
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz! Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz!         
22:01
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50

Son Dakika Haberleri
14:38 Evin çatısına çıkan genç, amcasını iple asılı halde buldu
14:36 Cristiano Ronaldo, Instagram'dan yaptığı paylaşımla ayrılık haberlerini doğruladı
14:17 Kurdun saldırısına uğrayan 6 keçi can verdi
14:07 "Ölmezdim" şarkısını paylaşan 20 yaşındaki Aysel göğsünden vurulmuş halde bulundu
14:04 Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin
13:39 Ödeme alamayan Ofsporlu oyunculardan "Fesupanallah"şarkılı gönderme
13:17 2021'nin en zengin 10 ismi belirlendi
13:09 6 haftalık ömrünün kaldığını öğrenen anneden duygusal paylaşım
12:53 Fenerbahçe, Okan Buruk'a teklif götürüyor
12:52 Arkeologlar, mezarlıkta servet değerinde yüzük buldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 14:45:48. #1.12#
SON DAKİKA: Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'in sahne kıyafetlerine yorum : Çok beğeniyorum - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement