3. kez yakalandığı lenf kanseriyle mücadele eden Özkan Uğur'a destek mesajı yağdı: Ne olur gitme - Son Dakika
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3. kez yakalandığı lenf kanseriyle mücadele eden Özkan Uğur'a destek mesajı yağdı: Ne olur gitme

3. kez yakalandığı lenf kanseriyle mücadele eden Özkan Uğur'a destek mesajı yağdı: Ne olur gitme

24.06.2023 11:16

Ünlü sanatçı Özkan Uğur, özel bir hastanenin yoğun bakımında 3 aydır tedavi görüyor. Kemoterapi nedeniyle yorgun düşen Uğur, böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edildi. Meslektaşları ve gösteri dünyası üzüntüsünü dile getirirken, MFÖ grubunun diğer üyesi Fuat Güner umut verici açıklamalarda bulundu.

3. kez yakalandığı lenf kanseriyle mücadele eden Özkan Uğur'un 3 aydır özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gördüğü öğrenildi. Kemoterapi nedeniyle vücudu yorgun düşen ünlü sanatçı, böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edildi. Özkan Uğur'un haberi meslektaşları ve gösteri dünyasını üzdü.

"NE OLUR ÜZME BİZİ"

Cennet Mahallesi'nde Özkan Uğur'un partnerini canlandıran Melek Baykal, rol arkadaşı için duygusal bir mesaj yayınladı. Baykal, "Güzel dost güzel adam. Seni çok seviyoruz ve inanıyoruzki sen bunu da yenecek ve aslan gibi kalkacaksın ayağa. Tüm dualar sana Özkanım. Ne olur üzme bizi" yazdı.

Kanserle savaşan Özkan Uğur'un entübe edilmesi sanat dünyasını derinden sarstı: Ne olur gitme

"NE OLUR GİTME"

Usta oyuncu Sumru Yavrucuk, Özkan Uğur'la olan fotoğrafını paylaşıp "Ne olur gitme" notunu düştü.

Kanserle savaşan Özkan Uğur'un entübe edilmesi sanat dünyasını derinden sarstı: Ne olur gitme

"4-5 GÜN İÇERİSİNDE GÜZEL HABERLER ALACAĞIZ"

Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda olduğunu doğrulayan MFÖ grubunun diğer üyesi Fuat Güner, "Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri çok zorlanıyor. Ciğerlerine müdahale edildi ve bir miktar su çekildi. Ama doktorlarından aldığımız bilgiye göre 4-5 gün içerisinde dostumdan güzel haberler alacağız" diyerek umut verici açıklamalarda bulundu.

Kanserle savaşan Özkan Uğur'un entübe edilmesi sanat dünyasını derinden sarstı: Ne olur gitme
Kanserle savaşan Özkan Uğur'un entübe edilmesi sanat dünyasını derinden sarstı: Ne olur gitme
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Sumru Yavrucuk, Melek Baykal, Özkan Uğur, Mfö, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 3. kez yakalandığı lenf kanseriyle mücadele eden Özkan Uğur'a destek mesajı yağdı: Ne olur gitme - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3. kez yakalandığı lenf kanseriyle mücadele eden Özkan Uğur'a destek mesajı yağdı: Ne olur gitme - Son Dakika
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