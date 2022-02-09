Özlem Savaş "Türkiye'de Ki Starların Çoğuna Star Demem!"

Uzun bir aradan sonra Özlem Savaş ismini yeniden ekranlarda görmek ne güzel, bunca zaman nerelerde idin?

Ben bir süre ara verdim uzaklaştım, çünkü başka şeyleri de yapabilir olmak insanları saplantılı hale getirmiyor, özellikle şöhret konusunda büyük saplantılarım yok, çünkü ben evden kaçayım da şöhret olayım tarzım da yaşayım diyen bir kadın hiçbir zaman olmadım. Dolayısıyla okul geçmişim olduğu için ben hasbel kader oyuncu oldum, oyunculuğu da çok sevdim. Uzun süre çok güzel işler yaptım, sahneye çıktım. Sonra başka işlerde yaparım diyerek onların üzerine gittim. Bir üç yıl abimin mimarlık firmasında onunla beraber işler yaptım. Ticaret ile uğraştım, daha evvel ki yıllarda Arnavutköy de üç katlı bir restaurantım vardı. Ticareti çok sevdiğim için 2000 li yılların başında balık restaurantı açmıştım. Sürekli değişe bilen okul da aldığım eğitim ile ilgili işler yapabiliyorum. Aslında oyunculuğun dışında da var olabileceğimi görmek istedim. Ama son dört yıldır yeniden ekranlardayım Pastel filmin ' Kalbimdeki Denizde' konuk oyuncu olarak rol aldım. 'Elif ' adlı dizide rol aldım bir sezon, geçen Ekim de Kanal D'de Abdullah Oğuz'un ' Çember ' adlı dizisinin bir bölümünde konuk oyuncu oldum. Şimdi de TV 8 de başlayacak 'Canım Annem ' ile hafta içi her gün özellikle kadınların dünyasına girmiş olacağız.

O zaman bizlere 'Canım Annem' de ki ' Asude' karakterini anlatır mısın?

Asude oğlu ve gelini ile beraber bir konakta yaşayan torunu olan eski İstanbul hanımefendilerinden. Bir süre sonra gelinini bir kaza da kaybediyor. Asude dik bakur makur tam bir Osmanlı kadını.

Hafta içi her gün yayınlanan bir dizi de rol almak zor değil mi?

Hafta içi yayınlanacak bir dizide var olmak diğer dizilere göre daha zor, Stoklu çalışmamız gerekiyor, yaklaşık bir buçuk ay evvel başladık çalışmalara, dolayısıyla otuz bölüm içice çekimlerimiz oldu. Bu tabii ki oyuncular için daha zor oluyor, o matematiği kurup o matematiği hazırlamak zorundasın. Bu arada çok güzel bir ekip ile çalıştığımızı söylemek isterim. Uygulayıcı yapımcımız Nuri Öz, yapımcılarımız Stellar Yapım bir ortalıkla beraber Saran Studios 'un ortaya çıkardığı bir iş ' Canım Annem ' daha şimdiden birçok ülkeye satıldığını bilmek çok güzel, çalışma saatlerimiz çok değişken, diğer dizilerden biraz daha fazla çalışıyoruz. Repo günümüz haftada bir gün.

Sanırım yakın zamanda 'Kadın Kafası ' adı altında yeni bir film geliyor, biraz filmden bahsedebilir misin?

Klan Film Makers yapımcısı filmin. Ulaş Çobancı ile Mersin'de iki yıl evvel 'Aşkım Bahardı' sinema filmini çekmiştik. Onun yeni projesi bu şartlarda Türkiye'de en çok film çeken yapımcılardan,

'Kadın Kafası' da romantik bir komedi aslında. Bakalım inşallah pek yakında çekimleri başlar.

Klasik bir soru ama biraz anlatır mısın Boğaziçi Üniversitesinden sonra nasıl oyuncu oldun?

Şişli Terakki Lisesini birincilikle bitirdim. O yıl Tübitak ödüllerini aldım. Üniversite sınavlarında ilk 150 kişi arasında idim. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini kazanmıştım. O dönemde yan komşumuz İstanbul Kültür Sanat Vakfının Başkanı Hülya Uçansu idi. ' Özlem güzelsin hoşsun ' dedi. Aks Yapıma fotoğraflarımı gönderdik. Beğendiler beni, Yücel Uçanoğlu'nun çektiği 'Salıncakta İki Kişi ' filminde Yaşar Alptekin ile rol aldım. Böylelikle sinemaya başladım. Fakat filmde kendimi hiç beğenmedim. Sonrasında oyunculuk eğitimi almaya başladım. Benim özetle hayatım hep eğitim ile geçti. Ben eğitimsiz hiç bir şey yapamam Canercim. Adım bile atmam. Bir şey bilmeden konuşmam.

Akıllı bir kadın olduğunu çok iyi biliyorum bu kadar başarıdan sonra kendini halen eğitiyor musun?

Demin dediğim gibi eğitimsiz hiç bir şey yapmam. Eğitimsiz ve boş konuşan insanları da sevmem. Şarkı da söyledim ama önce eğitimini aldım sazlar ile . Şehir Tiyatrolarına girdiğim de ilk oyunum ile kadroya alındım. Çok başarılı oldum ama deli gibi de çalıştım. Tiyatronun kapısında yatacak kadar istekli idim. Hayatta ne iş yapıyorsan hep dediğim gibi eğitimini almam lazım. Ama biliyorsun bizim camia da güzel kadın sahneye çıkıyor, öyle çıkıyor, detone oluyor öyle söylüyor. şarkı buluyor star oluyor, ben Türkiye'de ki starların çoğuna da star demem. Eğitime önem verilmiyor, eğer verilse idi, bugün gerçek star ben idim. Ben star değil miyim starım, kendime göre ister kabul eden olur ister olmaz. Ama birçok kişiden sahnede ve oyunculukta iyiyim.

Seni ekranda tanıdık, birçok başarılı ve ödüllü film de rol aldın ama tiyatro da özellikle Şehir Tiyatrolarında çalışmak nasıl oldu?

Şehir Tiyatrolarına sevgili Betül Arım'ın tavsiyesi ve desteği ile girdim. Ama öncelikle Gencay Gürün beni çok sevdi yurt dışına gidiyor oyun kasetleri alıyordum, aynı zamanda oyunları çeviriyordum. Rahmetli Erol Keskin'in asistanlığını yapıyordum. Sanatın her dalında var idim. Sadece oyuncu egosu değil, işi öğrenmek için yaptığım çok şey vardı. Gencay Hanım beni vizyoner bulurdu. Birçok oyunda rol aldım. Sonra özel tiyatrolarda da oynadım. Sadri Alışık Çolpan İlhan Tiyatrosunda Kerem Alışık ile ' Ağır Roman' da oynadık. Muhteşem bir prodüksiyon idi. Şu anda onun kadar büyük prodüksüyonları da zaten Kerem'in prodüksiyonları gerçekleştiriyor. Algısı çok yüksek bir iş idi 'Ağır Roman ' . Kerem ile oynadığım oyunu hiçbir zaman unutamayacağım, Müjde Ar'ın filmde oynadığı Rum kadını sahnede oynadım.

Uçurtmayı Vurmasınlar, Abuzer Kadayıf gibi sinema tarihine altın harfler ile yazılmış filmlerde rol aldın, bir proje sana ulaştığında aradığın özellikler neler?

Projenin bana uyması çok önemli, bana uymayan şeyler de varsa dediğim gibi diyelim bir karakter yaratacağım zorlandım, ben destek almayı çok severim, bilmiyorsam bir bilene de sormayı severim. Yapabildiğim en iyisini yapana kadar uğraşırım. 'Abuzer Kadayıf' filminde Antalya Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu da adaydım, bir oy ile Altın Portakal'ı kaybettim o yıl çok üzülmüştüm. Başka da yoktu ödül, herkes şu anda ödül veriyor.

Son dönemde tüm oyuncuların dijital de iş yapma talepleri var, sence bu neden?

Neden çünkü dijitallerde yapılan işler daha bağımsız daha özgür insanların beyinlerindeki kelimeyi rahatlıkla aktarabildiği uçabildiği projeler oluyor, haftalıklarda bir şeyi yetiştirmek zorundasın, dijital de çok özenilmiş çok farklı çok özel işler oluyor. Belki de altı bölümde, iki sezonda bittiği için oluyor. Orada bazı işlerin çok özlerini görüyoruz Mesela ' Fatma ' dizisini çok beğendim, yaratıcı bir hikaye idi, orada Burcu Biricik'e aşık oldum. Alışılmış dışında bir proje idi ' Fatma'. ' Bir Başkadır'. 'Kulüp ' muhteşemdi. Dijital de daha özen ile çalışıyorlar.

Hayatında en pişman olduğun şey nedir?

Hayatımda bir kişiye çok büyük terbiyesizlik ve saygısızlık yaptım. O da benim psikolojik olarak çok kötü hissettiğim dönemde Kerem Alışık'adır. Sonra yıllar sonra gidip özür diledim. O benim hayatım için o kadar önemli insanlardan bir tanesi ondan yüz binlerce kerede özür dilesem mümkünatı yok. Zaten hiç umursamadı hatırlamadı bile ama olsun, ona çok ayıp ettim. Burada bir kere daha ondan özür dilemiş olayım.

Evde ki Özlem ile sanatçı Özlem Savaş arasında farklar neler?

Çok fark var, evde hırpani giyinirim, kontesler gibi gezmem, ama dışarı çıktığımda birçok şeye dikkat etmek zorunda kalıyorsun. Evde daha içe kapanığım ama dışarıda daha rahatım. Evde kendime ait alanlarım çoktur benim, sulu boya yaparım, daha evvel okuduğum kitabı bir defa daha okumak bana keyif veriyor. Sadece Netflix'e takılı kalmıyorum, aslında orada çok özel işler var, yakaladığım zaman evet ama her diziyi de bodoslama izlemiyorum. Genelde sanatsal yaratıcı özgün işleri çok seviyorum.

Uzun yıllardır bu meslektesin sanatçının sanatçıdan dostu olur mu?

Keskinlikle olmaz da denilebilir, kesinlikle olur denmez, İkisi de var çünkü, fakat böyle arada derede iyi anlaştığım mütevazi, tatlı egosunu bir kenara bırakmış, senin ile sadece arkadaş olarak görüşen seni kendisi gibi gören bir iki tane sanatçı arkadaşım var hayatımda. Şu anda var doğrusu ama geçmişe döndüğümde seçtiğim ve görüştüğüm insanların ne kadar yanlış ne kadar kıskanç veya çirkin ruhlu, kötü, pislik olduklarını görebiliyorum, o yüzden yeni bulduklarımı çok seçerek, pamuklara sarıyorum.

Hayatının hangi dönemindesin?

Çok net olarak hayatımın Altın dönemindeyim. ve Altın dönemin başlangıcındayım. Damıtılmış bir Özlem var karşında, kesinlikle Hayır dediğim şeyler var, kesinlikle Evet bunu istiyorum dediğim asla arada kalmadığım çok net ilerlediğim ve kararlar aldığım hiç korkmadığım, kendime aşırı güvendiğim Altın dönemdeyim.

Başak burcunun özelliklerini taşıyor musun?

Burçlar ile çok ilgilenmem. Burçlara çok inanmam, yorumları okumam. Astrolojiyi bir bilim olarak bana sorulmasında evet bir değeri olabilir. Gazetelerde çıkan o 12 burcun yorumunu pek aklım almaz. Ben bilim kadınıyım, sanatçılıktan önce.

'Aşk' Özlem Savaş'a neyi ifade ediyor?

Benim ara ara yaşadığım aşklar oldu. Hayatta çok güvendiğim insan yok, çok ince eleyip sıkı dokuduğum için herhalde herkesi mi beğenemiyorum nedir? Kişi de zeka, ışık, parıltı, yetenek olacak bütün bunlar bir araya gelecek ama bir iş de çok başarılı olacak, Aşk böyle bir şey herhalde. Aşkın tarifi de bana göre hiçbir zaman olmadı. Yok. Olsaydı zaten bir kitap yazılır ve kapanırdı. Herkes aşkı kendini gözünden içinden ruhundan tarif etmeye çalışır.

90 lar sineması ile 2022 yılındaki sinema arasındaki farklar neler?

Çok fark var Caner, biz o zamanlar dublaj yapıyorduk, sesli çekmiyorduk filmleri. Mesela karavan diye bir şey yoktu, kıyafetlerimizi evden getiriyorduk, çok zor şartlarda çalışıyorduk. Böyle şımartılmıyorduk, prodüksiyon seni evinden gelip alsın geri getirsin gibi durumlar yoktu. Şimdi ki hali çok daha güzel asla o günleri özlemiyorum. Türk Sineması şu anda çok iyi bir yerde, dijital ortamda da harika işler yapılıyor. Hepsini alnından öperim.

Bir kaos yaşıyoruz, kadın, çocuk, doğa, sokak hayvanları, pandemi denilince ilk aklına gelenler?

Türkiye olarak bakarsan kadın hakları ve kadına bakış biraz biraz değişiyor gibi ama yeterince değişti mi Hayır! Pandemi olağan bir şey idi, bunu da yaşadık gördük böyle bir döneme de denk geldik, bu da bir deneyim. Daha kim bilir neler göreceğiz. Sokak Hayvanlarına hastayım ölüyorum, onlar için geberiyorum, onların barınaklara kapatılması çok içimi acıtıyor. Çünkü onlar özgür olmak zorundalar, ülkemizde yeni yeni Hayvan Hakları Kanunu tasarlanıyor, o canlara şiddet edenleri inan asmak istiyorum. Hayvanları çok seviyorum. Çünkü benimde çok sevdiğim bir köpeğim var.

2022 projelerin neler?

Bu yıl çekimlerine başladığım ' Canım Annem ' dizisiyle başladı. Dizi çekimleri düzene girdikten sonra güzel yerlerde sahne almak istiyorum. Neden duruyorum ki diye düşünüyorum. Herkesin cahil cesaret ile yaklaştığı bu iş de ben ses sanatçılığımı sürdürmek istiyorum. Ben ikinci bir Ajda olacağımdan eminim. Ajda Pekkan'a hayranım 20 yıl evvel de söylemiştim, ben Ajdacıyım sahneye çıkarsam ona benziyor diye bilirler. Kent Fasıl da sahneye çıktım batı da alaturka da söylüyorum. Öncesinde Bertan Üsküdarlı'dan usul dersleri aldım. Çok değerli şarkılar okudum sahnede, bunları yapabiliyorken bunları yapamayanların oralarda olmaları bana çok tuhaf geliyor.