"Feride", Ayrılık Acısı" ve "Hayat Bilgisi" yapımlarla adından söz ettiren oyuncu Pakize Suda, uzun süredir demans hastalığı ile mücadele ediyordu. 70 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiği iddiası ortalığı karıştırdı.
Emel Sayın, şarkıcı Yeliz sosyal medya hesaplarından Suda'nın ölüm haberini paylaşıp üzüntülerini dile getirdiler. Ancak ünlü oyuncunu öldüğü bilgisi asılsız çıktı.
Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Elagözlü, "İstemeyerek gelen telefonlar üzerine bir açıklama yapıyorum. Teyzem Pakize Suda'nın öldüğüne dair yalan yanlış haberler çıkıyor. Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı bir durumda tedavi süreci devam ediyor. Bilgilerinize" notunu paylaştı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir bakımevinde tedavisini sürdüren Pakize Suda'nın hastalığı nedeniyle artık hiç kimseyi tanıyamadığı açıklanmıştı.
Son Dakika › Magazin › 'Pakize Suda öldü' iddialarına yeğeninden açıklama geldi: Böyle bir durum yok, tedavisi devam ediyor - Son Dakika