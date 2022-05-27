"Pakize Suda öldü" iddialarına yeğeninden açıklama geldi: Böyle bir durum yok, tedavisi devam ediyor - Son Dakika
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"Pakize Suda öldü" iddialarına yeğeninden açıklama geldi: Böyle bir durum yok, tedavisi devam ediyor

27.05.2022 14:36

Uzun bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden oyuncu Pakize Suda'nın hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Çıkan haberler sonrası açıklama yapan Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstemeyerek, gelen telefonlar üzerine bir açıklama yapıyorum. Teyzem Pakize Suda'nın öldüğüne dair yalan yanlış haberler çıkıyor. Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı bir durumda tedavi süreci devam ediyor. Bilgilerinize" notunu paylaştı.

"Feride", Ayrılık Acısı" ve "Hayat Bilgisi" yapımlarla adından söz ettiren oyuncu Pakize Suda, uzun süredir demans hastalığı ile mücadele ediyordu. 70 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiği iddiası ortalığı karıştırdı.

BİRÇOK KİŞİ PAYLAŞTI

Emel Sayın, şarkıcı Yeliz sosyal medya hesaplarından Suda'nın ölüm haberini paylaşıp üzüntülerini dile getirdiler. Ancak ünlü oyuncunu öldüğü bilgisi asılsız çıktı.

Demans tedavisi gören Pakize Suda öldü mü! Yeğeni söylentilere son noktayı koydu

"KENDİSİ GAYET SAĞLIKLI"

Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Elagözlü, "İstemeyerek gelen telefonlar üzerine bir açıklama yapıyorum. Teyzem Pakize Suda'nın öldüğüne dair yalan yanlış haberler çıkıyor. Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı bir durumda tedavi süreci devam ediyor. Bilgilerinize" notunu paylaştı.

Demans tedavisi gören Pakize Suda öldü mü! Yeğeni söylentilere son noktayı koydu

HİÇ KİMSEYİ TANIYAMIYOR

Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir bakımevinde tedavisini sürdüren Pakize Suda'nın hastalığı nedeniyle artık hiç kimseyi tanıyamadığı açıklanmıştı.

Demans tedavisi gören Pakize Suda öldü mü! Yeğeni söylentilere son noktayı koydu
Pakize Suda öldü iddialarına yeğeninden açıklama geldi: Böyle bir durum yok, tedavisi devam ediyor
Pakize Suda öldü iddialarına yeğeninden açıklama geldi: Böyle bir durum yok, tedavisi devam ediyor
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Son Dakika Magazin 'Pakize Suda öldü' iddialarına yeğeninden açıklama geldi: Böyle bir durum yok, tedavisi devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Pakize Suda öldü" iddialarına yeğeninden açıklama geldi: Böyle bir durum yok, tedavisi devam ediyor - Son Dakika
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