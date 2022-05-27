"Pakize Suda öldü" iddialarına yeğeninden açıklama geldi: Böyle bir durum yok, tedavisi devam ediyor

"Feride", Ayrılık Acısı" ve "Hayat Bilgisi" yapımlarla adından söz ettiren oyuncu Pakize Suda, uzun süredir demans hastalığı ile mücadele ediyordu. 70 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiği iddiası ortalığı karıştırdı.

BİRÇOK KİŞİ PAYLAŞTI

Emel Sayın, şarkıcı Yeliz sosyal medya hesaplarından Suda'nın ölüm haberini paylaşıp üzüntülerini dile getirdiler. Ancak ünlü oyuncunu öldüğü bilgisi asılsız çıktı.

"KENDİSİ GAYET SAĞLIKLI"

Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Elagözlü, "İstemeyerek gelen telefonlar üzerine bir açıklama yapıyorum. Teyzem Pakize Suda'nın öldüğüne dair yalan yanlış haberler çıkıyor. Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı bir durumda tedavi süreci devam ediyor. Bilgilerinize" notunu paylaştı.

HİÇ KİMSEYİ TANIYAMIYOR

Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir bakımevinde tedavisini sürdüren Pakize Suda'nın hastalığı nedeniyle artık hiç kimseyi tanıyamadığı açıklanmıştı.