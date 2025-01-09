Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi - Son Dakika
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Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınında Paris Hilton'un da evi yandı. Evinin yandığı anları canlı yayından izleyen Hilton, "Kelimelerin ötesinde kalbim kırık" şeklinde bir paylaşım yaptı.

09.01.2025 11:45  Güncelleme: 11:51
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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde çıkan orman yangın Hollywood'a sıçradı. 100 bin kişi için tahliye emri verilen yangında can kaybı 5'e yükselirken bölgeden gelen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi.

PARİS HİLTON'UN EVİ DE KÜL OLDU

Dünyanın süper gücü olarak tabir edilen ABD'ye cehennemi yaşatan yangında Paris Hilton'un da evinin yandığı ortaya çıktı. Canlı yayında evinin yanışını izleyen Hilton, duygusal bir mesaj paylaştı.

Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

"YIKIM HAYAL BİLE EDİLEMEZ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hilton, "Kelimelerin ötesinde kalbim kırık. Ailemle oturmak, haberleri izlemek ve Malibu'daki evimizin canlı yayında yanıp kül olduğunu görmek kimsenin yaşamaması gereken bir şey.Bu ev çok değerli hatıralar biriktirdiğimiz bir yerdi. Phoenix'in ilk adımlarını attığı ve Londra ile bir ömür boyu anılar inşa etmeyi hayal ettiğimiz yer. Kayıp çok ağır olsa da, ailemin ve evcil hayvanlarımın güvende olduğu için minnettarım. Kalbim ve dualarım bu yangınlardan etkilenen tüm ailelere gidiyor. Evlerini, anılarını ve sevgili hayvanlarını kaybeden tüm insanlara. Hala tehlikede olanlar ya da daha büyük kayıpların yasını tutanlar için acılarım. Yıkım hayal bile edilemez" ifadelerini kullandı.

Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

İTFAİYE EKİPLERİNE ÖVGÜ

Sözlerinin devamında "Bu kadar çok kişinin bugün ev dedikleri yer olmadan uyandığını bilmek gerçekten üzücü" diyen Hilton, şöyle devam etti: "Bizi korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur itfaiyeciler ve ilk müdahale ekiplerine - sizler gerçek kahramanlarsınız. Cesaretiniz, adanmışlığınız ve hayatları kurtarmak ve bu hayal edilemez savaşta savaşmak için yaptığınız inanılmaz fedakarlıklar için çok minnettarım. Tüm kalbimle teşekkür ederim. Lütfen herkes güvende olsun ve tahliye emirlerine uysun. Birbirimizi koruyalım ve bu yangınların bir an önce kontrol altına alınacağını umut edelim. Hepinize çok fazla sevgi ve güç gönderiyorum. Bu işte birlikteyiz."

Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Pasadena ve Altadena bölgesinde dün akşam yerel saatle 18.30 sularında başlayan Eaton yangınında şimdiye kadar 2 bin 227 dönümlük alan yok oldu. Los Angeles County İtfaiye Şefi Anthony C. Marrone, Angeles Ulusal Ormanı ve Altadena bölgesindeki Eaton yangınında 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Marrone, yangında çok sayıda kişinin yaralandığını ve yüzlerce evin de küle döndüğünü duyurdu.

Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

BÜYÜK BİR KAOS YAŞANIYOR

Kuru hava şartları ve güçlü rüzgarların etkisiyle çıkan yangınlar, felaket bölgelerinin dışında da kaosa neden oldu. Yangın nedeniyle bu sabah bölgede yaklaşık 300 bin kullanıcıya elektrik verilemedi. Yangın nedeniyle ayrıca Los Angeles'ın bazı bölgelerinde hava kirliliği tehlikeli seviyelere ulaştı. Yetkililer yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kalp ya da akciğer hastalığı olan bireylere tedbir alma ve aktivite düzeylerini düşük tutma çağrısı yaptı.

Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

EKONOMİK KAYIP 57 MİLYAR DOLAR

Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, California'daki orman yangınlarının ekonomik maliyetine ilişkin öncü tahminlerini paylaştı. Buna göre, California'daki orman yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceği tahmin edildi.

Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

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Son Dakika Magazin Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ercan Aksu:
    Ateş düştüğü yeri yakar Gazze'de yıllardır Ateş var 104 5 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Zalimler için yaşasın cehennem 75 5 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Zenginlik mi, bir kibrite bakıyo işte 79 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    güvenme güzelliğine bir sivilce yeter güvenme malına bir kıvılcım yeter 76 0 Yanıtla
    cemil:
    sigortaları vardır, hatta yangından geriye kalan psikolojik izleri bile onaracak düzeyde. 0 0
  • erkan zengin:
    sanki ev parasını almıcak devletten 28 3 Yanıtla
    Yaşar hikmet:
    Amerika'da para bol. kağıt ve mürekkep bitmedikten sonra herkese para dağıtır. 0 0
  • Murat:
    sorun değil biz onun videoları ile büyüdük yeni nesil bilmez Paris Hilton ablayı. :);) iki video çeker yine milyonları toplar 20 7 Yanıtla
  • Bora Günaydin:
    çok üzüldüm vallahi ya yaptığınız haber saçma onlara koyarmı bu durum evleri sigortalı hatta daha derine in hiltonda bir gece konaklama fiyatına bak o anki hali duygusal peki dünyada onsa insan katledildi hiç onların içi sızladımı örnekleri uzakta arama SURİYEYE BAK 25 2 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Deve yüküyle değil, Fil yüküyle para kazanıyorsun her sene. Bir şey olmaz, yenisini alırsın. 24 1 Yanıtla
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