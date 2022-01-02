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Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü - Son Dakika

Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü

02.01.2022 10:15

Yeni yıla ailesiyle giren Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından kızı ve eşiyle pozunu paylaştı. Fotoğrafta 2009 yılında dünyaya gelen kızı Su'nun annesine olan benzerliği ve Altuğ'un boyuna yaklaşıyor olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ve uzun zamandır ekranda olmayan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından ailesiyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. 2008 yılında evlenen Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ'un kızları Su ise büyüdü.

"BÖYLE ASİL ANNENİN ASİL KIZI OLUR"

2009 yılında dünyaya gelen Su'nun boyu ise annesine yaklaştı. Gözlerden uzak şekilde büyütülen Su'yu gören Demet Akalın ise yorumsuz kalamayarak "Ay bu nasıl bir boy uzaması maşallah" dedi. Birçok sosyal medya kullanıcısı da "Böyle asil annenin böyle asil genç kızı olur", "Su çok güzel bir genç kız olmuş" ve "Su, annesine çok benziyor" yorumları yapıldı.

Pınar Altuğ'un gözlerden uzak büyüyen kızı büyüdü! Annesinin boyuna yaklaştı
Pınar Altuğ'un gözlerden uzak büyüyen kızı büyüdü! Annesinin boyuna yaklaştı
Pınar Altuğ'un gözlerden uzak büyüyen kızı büyüdü! Annesinin boyuna yaklaştı
Pınar Altuğ'un gözlerden uzak büyüyen kızı büyüdü! Annesinin boyuna yaklaştı
Pınar Altuğ'un gözlerden uzak büyüyen kızı büyüdü! Annesinin boyuna yaklaştı
Pınar Altuğ'un gözlerden uzak büyüyen kızı büyüdü! Annesinin boyuna yaklaştı
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Çocuklar Duymasın, Pınar Altuğ, Medya, su, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü - Son Dakika Magazin


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