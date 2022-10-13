Yıllar önce yayınlanan Popstar yarışmasında, "Dekolteli giymem" diyerek yanlış anlaşılan ve Bülent Ersoy ile Armağan Çağlayan ile tartışan Özlem Güneş Osma, yıllar sonra ortaya çıktı. Katarsis programına konuk olan Osma, değişimiyle adından söz ettirdi.
Maneviyata yönelen ve tesettüre giren Özlem Osma, adını da 'Mekselina İsla' olarak değiştirdi. Eşi ve çocuklarıyla sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Mekselina İsla, eşiyle umreye giderek nikah tazeledi. Instagram'da 734 bin takipçisi bulunan Mekselina İsla, dini paylaşımlar yapıyor.
Popstar'da, "Ailemin istediği gibi dekolteli giymedim. Burası mankenlik yeri değil, herkes benim sesimi dinlemeye gelsin" dediği için eleştirilen yarışmacı jüri üyelerinden Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy ile tartışmıştı.
Son Dakika › Magazin › Popstar yarışmacısı maneviyata yöneldi! Tesettüre girerek adını değiştirdi - Son Dakika