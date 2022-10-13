Popstar yarışmacısı maneviyata yöneldi! Tesettüre girerek adını değiştirdi - Son Dakika
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Popstar yarışmacısı maneviyata yöneldi! Tesettüre girerek adını değiştirdi

13.10.2022 11:20

Popstar yarışmasında, "Dekolte giymem" dediği için jürinin eleştirilerine maruz kalan Özlem Güneş Osma, maneviyata yönelerek tesettüre girdi ve adını da 'Mekselina İsla' olarak değiştirdi.

Yıllar önce yayınlanan Popstar yarışmasında, "Dekolteli giymem" diyerek yanlış anlaşılan ve Bülent Ersoy ile Armağan Çağlayan ile tartışan Özlem Güneş Osma, yıllar sonra ortaya çıktı. Katarsis programına konuk olan Osma, değişimiyle adından söz ettirdi.

ADINI DEĞİŞTİRDİ

Maneviyata yönelen ve tesettüre giren Özlem Osma, adını da 'Mekselina İsla' olarak değiştirdi. Eşi ve çocuklarıyla sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Mekselina İsla, eşiyle umreye giderek nikah tazeledi. Instagram'da 734 bin takipçisi bulunan Mekselina İsla, dini paylaşımlar yapıyor.

Popstar yarışmacısı Özlem Güneş Osma, tesettüre girerek adını değiştirdi

POPSTAR'DA DEKOLTE ÇIKIŞIYLA KONUŞULMUŞTU

Popstar'da, "Ailemin istediği gibi dekolteli giymedim. Burası mankenlik yeri değil, herkes benim sesimi dinlemeye gelsin" dediği için eleştirilen yarışmacı jüri üyelerinden Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy ile tartışmıştı.

Popstar yarışmacısı Özlem Güneş Osma, tesettüre girerek adını değiştirdi

İşte Mekselina İsla'nın son hali...

Popstar yarışmacısı Özlem Güneş Osma, tesettüre girerek adını değiştirdi
Popstar yarışmacısı Özlem Güneş Osma, tesettüre girerek adını değiştirdi
Popstar yarışmacısı Özlem Güneş Osma, tesettüre girerek adını değiştirdi
Popstar yarışmacısı Özlem Güneş Osma, tesettüre girerek adını değiştirdi
Popstar yarışmacısı Özlem Güneş Osma, tesettüre girerek adını değiştirdi
Popstar yarışmacısı Özlem Güneş Osma, tesettüre girerek adını değiştirdi
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Armağan Çağlayan, Bülent Ersoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Popstar yarışmacısı maneviyata yöneldi! Tesettüre girerek adını değiştirdi - Son Dakika


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