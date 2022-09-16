Türkiye'de 90'lı yıllara damga vuran isimlerin başında gelenlerden biri de şüphesiz Reha Muhtar'dı. Show Ana Haber'de kendine has sunumuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Muhtar tam 7 yıl boyunca reytinglerin zirvesinde kaldı. Ancak Atina muhabirliğinden anchormanliğe hızla yükselen Muhtar'ın düşüşü de çok hızlı oldu.
30 Haziran 2022 yılında Show TV'yi bırakmasının ardından bir süre televizyonlarda spor yorumculuğu yapan Muhtar, sonrasında ise gazetede köşe yazarlığına devam etti. Şu sıralar iki çocuğunun bakımını üstlenen ünlü televizyoncu, uzun aradan sonra üzücü bir paylaşımla gündeme geldi.
Muhtar, sosyal medya hesabından eski eşi Deniz Uğur'un öldürülen kocası İsmail Hakkı Sunat'ın fotoğrafını paylaştı. Sunat'ı Cemal Can'a benzeten bir paylaşımı alıntılayan Muhtar, "İsmail Hakkı Sunat nasıl öldü? Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar" ifadelerini kullandı. Reha Muhtar'ın bu paylaşımı akıllara "Tehdit mi alıyor" sorularını getirdi.
Çanakkale'de yüksek sesle müzik dinleyen komşusunu kuru sıkı silah ile korkutması sonucu çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülen sanatçı, "geleceğin tiyatro umutlarından biri" olarak gösterilmekteydi. Gelibolu'da toprağa verildi. Ayrıca ünlü oyuncu Deniz Uğur'un eşidir.
İşte Muhtar'ın o paylaşımı:
Son Dakika › Magazin › Reha Muhtar'dan dikkat çeken paylaşım: Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar? - Son Dakika