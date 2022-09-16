Reha Muhtar'dan dikkat çeken paylaşım: Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar? - Son Dakika
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Reha Muhtar'dan dikkat çeken paylaşım: Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?

16.09.2022 21:18

Yıllardan bu yana gözlerden uzak bir hayat süren Reha Muhtar, sosyal medya hesabından eski eşi Deniz Uğur'un öldürülen hayat arkadaşı İsmail Hakkı Sunat'ın fotoğrafını paylaşarak, "Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?" notunu düştü.

Türkiye'de 90'lı yıllara damga vuran isimlerin başında gelenlerden biri de şüphesiz Reha Muhtar'dı. Show Ana Haber'de kendine has sunumuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Muhtar tam 7 yıl boyunca reytinglerin zirvesinde kaldı. Ancak Atina muhabirliğinden anchormanliğe hızla yükselen Muhtar'ın düşüşü de çok hızlı oldu.

2002'DEN SONRA HIZLA EKRANLARDAN KAYDI

30 Haziran 2022 yılında Show TV'yi bırakmasının ardından bir süre televizyonlarda spor yorumculuğu yapan Muhtar, sonrasında ise gazetede köşe yazarlığına devam etti. Şu sıralar iki çocuğunun bakımını üstlenen ünlü televizyoncu, uzun aradan sonra üzücü bir paylaşımla gündeme geldi.

"BENİ DE Mİ BÖYLE ÖLDÜRMEK İSTİYORLAR"

Muhtar, sosyal medya hesabından eski eşi Deniz Uğur'un öldürülen kocası İsmail Hakkı Sunat'ın fotoğrafını paylaştı. Sunat'ı Cemal Can'a benzeten bir paylaşımı alıntılayan Muhtar, "İsmail Hakkı Sunat nasıl öldü? Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar" ifadelerini kullandı. Reha Muhtar'ın bu paylaşımı akıllara "Tehdit mi alıyor" sorularını getirdi.

İSMAİL HAKKI SUNAT KİMDİR?

Çanakkale'de yüksek sesle müzik dinleyen komşusunu kuru sıkı silah ile korkutması sonucu çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülen sanatçı, "geleceğin tiyatro umutlarından biri" olarak gösterilmekteydi. Gelibolu'da toprağa verildi. Ayrıca ünlü oyuncu Deniz Uğur'un eşidir.

İşte Muhtar'ın o paylaşımı:

Yıllardır gözlerden uzak yaşayan Reha Muhtar'dan görenleri üzen paylaşım
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Yıllardır gözlerden uzak yaşayan Reha Muhtar'dan görenleri üzen paylaşım Yıllardır gözlerden uzak yaşayan Reha Muhtar'dan görenleri üzen paylaşım

İsmail Hakkı Sunat, Reha Muhtar, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Reha Muhtar'dan dikkat çeken paylaşım: Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar? - Son Dakika


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