Rihanna, hamileyken çekilen üstsüz fotoğraflarını paylaştı

35 yaşındaki süperstar, geçen sene 13 Mayıs'ta doğan oğlu RZA Athelson Mayers'a hamileyken çekilen fotoğraflarını yayınladı. Rihanna, paylaşımında, "İlk hamileliğimin, anneliği cesurca kucaklamamın ve bu bedenin yarattığı büyünün şerefine!" ifadesine yer verdi.
Rapçi ASAP Rocky takma adını kullanan Rakim Athelstone Mayers'la 2020'de evlenen Rihanna, 12 Şubat'ta verdiği bir konser sırasında yeniden hamile olduğunu duyurmuştu.
Dünyaca ünlü çift, bebeklerinin adını koyarken hiphop müzik efsanelerinden Wu-Tang Clan grubunun vokallerinden olan Robert Fitzgerald Diggs'in sahne adı olan RZA'yı tercih etmişti.
İşte ünlü şarkıcının paylaştığı fotoğraflar:
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