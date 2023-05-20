Rihanna, hamileyken çekilen üstsüz fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika
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Rihanna, hamileyken çekilen üstsüz fotoğraflarını paylaştı

20.05.2023 21:57

Dünyaca ünlü, Barbados Adaları doğumlu şarkıcı Rihanna, Instagram hesabından ilk hamileliği sırasında çekildiği üstsüz fotoğraflarını paylaştı.

35 yaşındaki süperstar, geçen sene 13 Mayıs'ta doğan oğlu RZA Athelson Mayers'a hamileyken çekilen fotoğraflarını yayınladı. Rihanna, paylaşımında, "İlk hamileliğimin, anneliği cesurca kucaklamamın ve bu bedenin yarattığı büyünün şerefine!" ifadesine yer verdi.

RZA ADI NEREDEN GELİYOR?

Rapçi ASAP Rocky takma adını kullanan Rakim Athelstone Mayers'la 2020'de evlenen Rihanna, 12 Şubat'ta verdiği bir konser sırasında yeniden hamile olduğunu duyurmuştu.

Dünyaca ünlü çift, bebeklerinin adını koyarken hiphop müzik efsanelerinden Wu-Tang Clan grubunun vokallerinden olan Robert Fitzgerald Diggs'in sahne adı olan RZA'yı tercih etmişti.

İşte ünlü şarkıcının paylaştığı fotoğraflar:

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Rihanna, hamileyken çekilen üstsüz fotoğraflarını paylaştı Rihanna, hamileyken çekilen üstsüz fotoğraflarını paylaştı

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Son Dakika Magazin Rihanna, hamileyken çekilen üstsüz fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika


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