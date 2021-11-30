Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Yiğit Marcus Aral katılmadı. Müşteki Kerem Kamışlı'nın da yer almadığı duruşmada müşteki avukatları Rezan Epözdemir ve Yiğit Gökçehan Koçoğlu hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatı Özcan İmaş da yer aldı.

"KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI"

Avukat Rezan Epözdemir, müvekkili Kemal Kamışlı'nın Kocaeli'de yaşadığını ve talimatla beyanının alınmasını talep etti. Sanık Avukatı Özcan İntaş ise müvekkilinin yurt dışında olduğunu ve Türkiye'ye dönmek için bilet aldığını belirterek, "Duruşmaya katılacaktı ancak koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Kendisi Miami'de yaşamaktadır. Mümkünse istinabe yoluyla dinlenmesini talep ederiz. Bir sonraki celse aksi durumda gelemezse mahcup olmak istemiyoruz. Tanık Şevval Şahin de Londra'dadır, o nedenle katılmadı" şeklinde konuştu.

SANDALYEYLE BİRLİKTE KAMIŞLI'YI DENİZE ATTI

Tanık olarak dinlenen Erol Kayım, olayın geçtiği işletmede şef olarak çalıştığını belirterek "Kerem Kamışlı ve Şevval Şahin akşam restorana geldiler. Kendilerine hizmet ettik, 40 dakika geçtikten sonra deniz yoluyla sanık Yiğit Aral geldi. Onların masasına oturdu. Oturduktan yaklaşık 10 dakika sonra yüksek sesle tartışmaya başladılar. Şevval Hanım'la da tartıştılar. Sanık, Kerem Kamışlı'ya 'aramıza girdin, seni bitireceğim' gibi sözler söyledi. Bunun üzerine Şevval Şahin de tartışmaya dahil oldu. Kerem Kamışlı'ya 'Seni öldürürüm, bitiririm' dedi ve sandalyeyle birlikte Kamışlı'yı denize attı. Boğaz çok akıntılı olduğu için biz denize atlayamadık. Masa örtülerini denize sarkıttık. Masa örtülerine tutundu. Biz o şekilde müştekiyi yukarı çıkardık. Biz müştekiyi çıkarırken sanık elindeki telefon ile fotoğraf ya da video çekiyordu. Sanık Kerem Bey'e video çekerken 'Ne oldu denize mi düştün, işte böyle olur' tarzında konuşuyordu" ifadelerini kullandı.

"YÜZME BİLEN BİRİNİN DE BOĞULMA İHTİMALİ MEVCUTTUR"

Restoranda garson olarak Volkan Urun ise, Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı'nın denize sıfır masada oturduğunu ve daha sonra gelen Yiğit Marcus Aral'ın masaya oturduğunu söyleyerek, "Kerem Bey bize doğru dönerek, 'Şefi çağırır mısınız, şunu kaldırın masamdan' dedi. Öyle der demez sanık küfür ederek müştekiyi sandalyeyle beraber denize attı" şeklinde konuştu.Müşteki Kerem Kamışlı'nın avukatı Rezan Epözdemir, duruşmaya katılmayan sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ederek, "Kerem Kamışlı, Şevval Şahin ile yemek yerken Şevval Şahin'in önceki sevgilisi restorana gelip hakaretler ederek müştekiyi denize itmiştir. Olay yeri inceleme raporuna göre derinlik 345 santimetredir. İttiği zaman müştekinin denize düşeceği kesindir. Müşteki denizden çıktıktan sonra dahi müştekiyi yaralamaya çalışmaya devam etmiştir. Denize sıfır, boğaz akıntısı da mevcut. Yüzme bilen birisinin de boğulma ihtimali mevcuttur" diye konuştu.

MAHKEME BAŞKANINA SANIĞIN SOSYAL MEDYA HESABI GÖSTERİLDİ

Müşteki Kamışlı'nın avukatlarından Yiğit Gökçehan Koçoğlu ise söz alarak sanık Yiğit Marcus Aral'ın avukatının Aral'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığına dair belge sunduğunu hatırlattı. Avukat Gökçehan sanık Aral'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafı mahkeme başkanına göstererek "Sanık yaklaşık 1 saat önce sosyal medya üzerinden bir restoranda olduğuna dair fotoğraf paylaşmıştır. Korona olduğundan şüpheliyiz. Hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.Sanık avukatı Özcan İntaş da söz alarak, "Meydana gelen sonuç basit tıbbi müdahale gerektirebilecek bir olaydır. Verilecek cezanın 5 yılın altında olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yiğit Marcus Aral'ın savunma vermekten kaçtığının anlaşıldığına kanaat getirerek, sanık Aral hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Heyet, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazarak Kerem Kamışlı'nın ifadesinin talimatla alınmasına da karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Üsküdar'da 24 Haziran 2021'de Yiğit Marcus Aral'ın eski sevgilisi Şevval Şahin ile yemek yiyen iş insanı Kerem Kamışlı'nın yanına gittiği belirtildi. Yiğit Marcus Aral'ın 'Sen nasıl bizim aramıza girersin, bitmemiş ilişkiye müdahale edersin, seni bulurum, peşini bırakmam, seni bitiririm' diyerek tehdit ettiği ve sanığı denize attığı kaydedildi. İddianamede Aral'ın müşteki Kamışlı'yı denize attıktan sonra videosunu çektiği de aktarıldı.İddianamede Yiğit Marcus Aral'ın "Olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs", "Tehdit", "Özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" ve "Hakaret" suçlarından toplamda 22 yıl 9 aydan 34 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.