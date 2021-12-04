Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu Aslı Korcan, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. Çekimlerden kalan zamanı ailesiyle değerlendirmek isteyen oyuncu, önceki akşam kızı Lal ve annesiyle görüntülendi.

"KIZIMIN HUYSUZLUK YAPMASI DIŞINDA PROBLEM YOK"

Akşam yürüyüşü yaptığı esnada karşılaştığı gazetecilerle ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu, "İzin günümde kızım ve annemle yürüyüşe çıktım. Kızımın biraz huysuzluk yapması dışında bir problem yok" dedi. Öte yandan Lal'in annesi olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

ÜNLÜ OYUNCUYLA EVLİ

Aslı Orcan'ın kendisi gibi oyuncu olan Yetkin Dikinciler ile evli olması yeniden gündem oldu. 2014 yılında evlenen çiftin, 2018 yılında Lal adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.