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Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde! - Son Dakika

Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde!

04.12.2021 08:57

Uzun süredir meslektaşı Yekin Dikinciler ile evli olan Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Korcan önceki akşam kızıyla görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden güzel oyuncu, "İzin günümde kızım ve annemle yürüyüşe çıktım" diye konuştu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu Aslı Korcan, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. Çekimlerden kalan zamanı ailesiyle değerlendirmek isteyen oyuncu, önceki akşam kızı Lal ve annesiyle görüntülendi.

"KIZIMIN HUYSUZLUK YAPMASI DIŞINDA PROBLEM YOK"

Akşam yürüyüşü yaptığı esnada karşılaştığı gazetecilerle ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu, "İzin günümde kızım ve annemle yürüyüşe çıktım. Kızımın biraz huysuzluk yapması dışında bir problem yok" dedi. Öte yandan Lal'in annesi olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

Sadakatsiz'in sevilen ismi kızıyla görüntülendi! Eşi de ünlü çıktı

ÜNLÜ OYUNCUYLA EVLİ

Aslı Orcan'ın kendisi gibi oyuncu olan Yetkin Dikinciler ile evli olması yeniden gündem oldu. 2014 yılında evlenen çiftin, 2018 yılında Lal adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

Sadakatsiz'in sevilen ismi kızıyla görüntülendi! Eşi de ünlü çıktı
Meslektaşı Yetkin Dikiciler ile evli olan Aslı Korcan, kızıyla görüntülendi
Meslektaşı Yetkin Dikiciler ile evli olan Aslı Korcan, kızıyla görüntülendi
Meslektaşı Yetkin Dikiciler ile evli olan Aslı Korcan, kızıyla görüntülendi
Meslektaşı Yetkin Dikiciler ile evli olan Aslı Korcan, kızıyla görüntülendi
Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde!

Kanal D, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde! - Son Dakika Magazin


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