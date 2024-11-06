Safiye Soyman: Faik Öztürk ile evli değiliz, çok dayak yedim evlilik fobim var! - Son Dakika
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Safiye Soyman: Faik Öztürk ile evli değiliz, çok dayak yedim evlilik fobim var!

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Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu olan Safiye Soyman, evlilik korkusunun sebeplerini paylaştı. Eski eşinden ve babasından şiddet gördüğünü belirten Soyman, bu durumun kendisinde evlilik korkusu oluşturduğunu ifade etti. Faik Öztürk ile evlenmemesinin sebebini de 'imzaya karşı olan fobisi' olarak açıklayan sanatçı, aldatılmayı asla affetmeyeceğini de sözlerine ekledi.

06.11.2024 14:20  Güncelleme: 14:32
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Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu ünlü sanatçı Safiye Soyman oldu. Hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Soyman, Faik Öztürk ile neden evlenmediğini açıkladı.

"FAİK ÖZTÜRK İLE EVLİ DEĞİLİZ, BENİM İMZAYA KARŞI FOBİM VAR"

Eski eşinden ve babasından şiddet gördüğünü dile getiren Safiye Soyman bu şiddetin kendisinde evlilik korkusuna yol açtığını anlattı. Gökay Kalaycıoğlu'nun "Faik Öztürk'ün evlenmeye mani bir durumu mu var, zaten evli olduğu için mi siz evlenemiyorsunuz?" sorusunu "Ben Faik'in hayatına girdiğim zaman da boşanmış bir adamdı. Evli değil, bekar. Ben hayatına girmeden seneler önce ayrılmıştı. Benim imzaya karşı bir fobim var. Eski eşimden gördüğüm şiddet dolayısıyla ve çok küçük yaşta evlendiğim için o imzayı atmıyorum, atamam da. Ama gönlümde kalbimde her zaman baş tacı bir adam" ifadeleri ile yanıtladı.

Safiye Soyman: Faik Öztürk ile evli değiliz, çok dayak yedim evlilik fobim var!

"ALDATILMAYI AFFETMEM, BİR ANDA 30 SENEYİ SİLERİM"

Faik Öztürk ile ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulunan Safiye Soyman, "Aldatılmayı affetmem, 30 seneyi bir anda bitiririm. Görmem lazım, iyice emin olmam lazım. Duyduklarım olmadı desem yalan olur. Ama çok emin olmam lazım. Bu zamana kadar hissetmedim, hissetsem anında. Bana ihanet ederse Türkiye'yi terk etsin." dedi.

Safiye Soyman: Faik Öztürk ile evli değiliz, çok dayak yedim evlilik fobim var!

"BABAMDAN ANNEMİ DE BİZİ DE DÖVDÜ"

Babasının otoriter karakteri yüzünden evliliği bir kaçış olarak gördüğünü anlatan sanatçı "Evlendikten sonra babama tepki gösterdim. Çok otoriter bir adamdı. Çok dayak yedik, ablam da ben de. Erken evlenme nedenimiz evden bir kaçış fırsatı yakalamamızdı. İyi bir adamdı ama annemi de döverdi." diyerek evlilik korkusunun temellerinin de bu duruma bağlandığını dile getirdi.

Safiye Soyman: Faik Öztürk ile evli değiliz, çok dayak yedim evlilik fobim var!

"13 YAŞINDA EVLENDİM, 14 YAŞINDA ANNE OLDUM, KIZIMLA EVCİLİK OYNARDIK"

Yaşını büyüterek evlendiğini anlatan Soyman, çocuk gelin olduğunu itiraf etti. "13 yaşında evlendim, 14 yaşında anne oldum. Ablamı istemeye gelmişlerdi, ablamın nişanlı olduğunu duyunca beni istediler. Yaşımı büyüttüler öyle evlendim. 15 gün nişanlı kaldım, ne olduğunu anlamadan evlendim. 1 sene sonra kızım oldu, aramızda 13 yaş var o kadar küçüktüm ki beraber sehpaların masaların altında evcilik oynardık." ifadelerini kullandı.

"VÜCUDUM GELİŞMEDİĞİ İÇİN 4 GÜN DOĞURAMADIM DOKTORLAR ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜ"

Küçük yaşta hamile kaldığı için yaşadığı zorlukları dile getiren ünlü sanatçı, "İlk çocuğuma doğum yaptığımda 4 tane doktor başımda 'Ölecek bu' diye bekledi. 4 gün doğum sancısı çekmiştim, doğuramamıştım kızımı. Çünkü gelişmemiş bir vücut hamileydi. Beni sezaryen doğuma alın diye çığlıklar atmıştım. Çok zor bir doğumdu." dedi

Safiye Soyman: Faik Öztürk ile evli değiliz, çok dayak yedim evlilik fobim var!

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Son Dakika Magazin Safiye Soyman: Faik Öztürk ile evli değiliz, çok dayak yedim evlilik fobim var! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz:
    bize ne yaa faikmiş safiyeymiş sofiymiş 1 0 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    ne kadar umrumuzda safiyecim 0 0 Yanıtla
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