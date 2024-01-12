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Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım - Son Dakika
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Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan şarkıcı Altay, eşinin önceki evliliğinden dünyaya gelen kızını nüfusuna aldığını ve ona verdiği sözden dolayı hiç çocuk sahibi olmadığını itiraf etti. Eşinin kızını öz evladı yerine koyduğunu söyleyen Altay, "Kızımız Zeynep bana 'Annemle öpüşmek ve çocuk yapmak yok' dediği için ona verdiğim sözü tuttum" dedi.

12.01.2024 - 15:51,
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Şarkıları ve yorumlarıyla sıkça adından söz ettiren başarılı şarkıcı Altay, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olarak neden çocuk sahibi olmadığını anlattı. Eşinin önceki evliliğinden dünyaya gelen kızını nüfusa geçirdiğini söyleyen Altay "Kızımız başka çocuk istemediği için eşimle biyolojik çocuğumuz yok" ifadelerini kullandı.

"EŞİMİN KIZI HAYATTAKİ EN BÜYÜK DEĞERİM"

Hayatı boyunca ölümlerle sınandığını söyleyen Altay, "Annemi demanstan, ağabeyimi kazadan, diğer ağabeyimi ve babamı da kanserden kaybettim. Zamansız kayıp insanı yoruyor. Sıralı, zamanlı ve hayırlısı olsun" dedi. 22 yıl önce evlendiği Gülsün Biber ile ortak bir çocuklarının olmadığından bahseden şarkıcı, "Eşimin kızını nüfusuma aldım o benim kızım. Kızım Zeynep'ten gurur duyuyorum. Hayatımdaki en büyük değerim Zeynep" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım

"ZEYNEP'E VERDİĞİM SÖZÜ TUTMAK İÇİN ÇOCUK YAPMADIK"

Kalaycıoğlu'nun "Gülsün ile bir çocuğunun olmasını neden tercih etmedin?" sorusu üzerine konuşan şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Eşimi ilk gördüğümde onunla evleneceğimi söyledim. Eşimin peşinden çok koştum. Eşimin kızı Zeynep bir gün bana 'Sen annemi çok seviyorsun, sizin beraber olmanıza izin veriyorum. Bana söz vereceksin el ele tutuşmak, öpüşmek ve çocuk yapmak yok' dedi. Zeynep zaten benim kızım başka çocuk yapmaya ihtiyaç duymadım. Zeynep'e verdiğim sözü tuttum."

Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
Şarkıcı Altay\'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
YORUMLAR (1)
  • Oktay KUŞÇU: Normal yani mirası bölüşmek istememiş Yanıtla 16 10

Altay, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım - Son Dakika
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